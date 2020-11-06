AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دولة عربية تغرق في الظلام لهذا السبب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:48 ص
انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وزارة الكهرباء السورية، اليوم الجمعة، انقطاع عام للتيار الكهربائي في البلاد نتيجة عطل على الشبكة، مشيرة إلى أنه يجري العمل على إعادة التيار تدريجيا.

وكان وزير الكهرباء السوري غسان الزامل قال إن وضع الكـهرباء الذي سيرافق موسم الشتاء لهذا العام سيكون صعبا، مبينًا الأسباب المؤدية لذلك والحلول التي ممكن أن تطرأ وتغير الوضع.

 
 وذكر الزامل في تصريحات صحفية قائلا: إن وضع الكهرباء في موسم الشتاء القادم بكل تأكيد لن يكون مريحًا وذلك نتيجة وجود عجز في توليد الطاقة الكهربائية. 

وتابع: في ظل هذا الجو حاجتنا لا تقل عن 6 آلاف ميغا وما يتم توليده لا يتجاوز 2500 ميغا ويمكن أن يصل التوليد إلى 3200 ميغا ولكن بعد إدخال مجموعات التوليد التي يتم إجراء الصيانة عليها”.

وأضاف وزير الكـهرباء: من الممكن أن يصبح الوضع مقبولًا في حال تم توفير مادة الغاز وأيضًا توفير المازوت مع وجود القدرة الشرائية للمواطنين. 

وناقشت اليوم لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنة وزارة الكهرباء التي بلغت نسبة التنفيذ في مشاريعها 33 بالمئة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى تستعد لاستقبال فصل الشتاء

زيمبابوي تلجأ لاستيراد الكهرباء من جيرانها وترفع أسعارها محليا بنسبة 50%

3000 ميجاوات.. توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي مع السعودية نهاية العام

لمجابهة نوات الشتاء.. اصطفاف معدات جهاز دمياط الجديدة والشركات العاملة

تسهيلا على كبار السن.. الجيزة توفر مقاعد وأماكن انتظار في محيط المقرات الانتخابية

ترشيحاتنا

اعتراف خطير من الجيش الإثيوبي بعد قرار أصدره آبي أحمد

المسلماني عن حدة التنافس بين ترامب وبايدن: مثل انتظار نتيجة الثانوية العامة

بملابس ملفتة .. زوجة محمد زيدان تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

أصابع كوفيد .. دراسة تكشف عن أعراض كورونا الغامضة

صفقة تبادل أسرى جديدة.. تجدد المباحثات بين إسرائيل وحماس

أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه.. صور

AdvertisementS

سيدة تقتحم حفل زفاف طليقها وتكشف مفاجأه خطيرة للعروس .. تفاصيل

دولة عربية تغرق في الظلام لهذا السبب

عيار 24 بـ957 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-11-2020

فضل إنجاب البنات في الإسلام

أخبار الرياضة.. الأهلي يمنع بدر بانون من الانضمام للمنتخب المغربي.. محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب.. وأول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

أحمد داوود يكشف حقيقة إصابته هو وزوجته علا رشدي بكورونا

باسم مرسي يتحدى مصطفى محمد: الملعب يفصل بيني وبينك

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة انضمام صالح جمعة وأحمد الشيخ وموقف عاشور من شارة القيادة

منعرفش مين هيمشي .. شوبير: سيرينو وافق على الانضمام للأهلي

اختفت لمدة 10 دقائق.. انهيار سيدة بعد إصابة طفلتها بكارثة بسبب الصابون .. صور

نفس مرض مؤمن زكريا.. حسن شاب أسواني يناشد وزيرة الصحة بعد إصابته بعجز كلي .. فيديو

يسبب فقدان السمع .. طبيب يحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى المواصفات.. بالصور شاحنة نافارا من نيسان داخليًا وخارجيًا.. وموعد طرحها

العلماء يحددون 7 أشكال مختلفة من فيروس كورونا

أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه.. صور