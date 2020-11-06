250 قتيلًا.. مرتزقة تركيا يتساقطون على جبهة القتال في كاراباخ

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن 250 قتيلًا على الأقل من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا سقطوا خلال المعارك الدائرة في إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.





ورصد المرصد، وصول دفعة جديدة من جثث "مرتزقة الفصائل" الموالية لأنقرة، إلى الأراضي السورية، ممن قتلوا في كاراباخ إلى جانب القوات الأذربيجانية في حربها مع القوات الأرمينية، وضمت الدفعة الواصلة 12 جثة للمقاتلين السوريين، وصلت إلى مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل شمالي سوريا.





وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى الفصائل منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية، أي منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، إلى ما لا يقل عن 250 قتيل، بينهم 195 قتيل جرى جلب جثثهم إلى سورية فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان، فيما كانت القوات الأرمينية تمكنت من أسر 3 مقاتلين سوريين على الأقل.





يذكر أن تعداد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان للمشاركة في معارك كاراباخ، بلغ حتى اللحظة ما لا يقل عن 2580 مرتزق، عاد منهم 342 مقاتل بعد أن تنازلوا عن كل شيء بما في ذلك مستحقاتهم المادية.





كما يذكر أن تركيا لاتزال تجد صعوبة بالغة بتجنيد المقاتلين والزج بهم في المعارك، وذلك لرفض شريحة كبيرة من المقاتلين الذهاب للقتال إلى القوات الأذربيجانية، بسبب العامل الطائفي بالإضافة للخسائر البشرية الكبيرة بصفوف الذاهبين، حتى أن بعض الذين ذهبوا إلى هناك لم يكونوا على دراية أن القوات الأذرية من الطائفة الشيعية وعادوا بعد ذلك إلى سورية بعد معرفتهم.