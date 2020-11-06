AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

250 قتيلًا.. مرتزقة تركيا يتساقطون على جبهة القتال في كاراباخ

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:08 م
مرتزقة موالون لتركيا
مرتزقة موالون لتركيا
Advertisements
محمد عثمان
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن 250 قتيلًا على الأقل من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا سقطوا خلال المعارك الدائرة في إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

ورصد المرصد، وصول دفعة جديدة من جثث "مرتزقة الفصائل" الموالية لأنقرة، إلى الأراضي السورية، ممن قتلوا في كاراباخ إلى جانب القوات الأذربيجانية في حربها مع القوات الأرمينية، وضمت الدفعة الواصلة 12 جثة للمقاتلين السوريين، وصلت إلى مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل شمالي سوريا.

وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى الفصائل منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية، أي منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، إلى ما لا يقل عن 250 قتيل، بينهم 195 قتيل جرى جلب جثثهم إلى سورية فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان، فيما كانت القوات الأرمينية تمكنت من أسر 3 مقاتلين سوريين على الأقل.

يذكر أن تعداد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان للمشاركة في معارك كاراباخ، بلغ حتى اللحظة ما لا يقل عن 2580 مرتزق، عاد منهم 342 مقاتل بعد أن تنازلوا عن كل شيء بما في ذلك مستحقاتهم المادية.

كما يذكر أن تركيا لاتزال تجد صعوبة بالغة بتجنيد المقاتلين والزج بهم في المعارك، وذلك لرفض شريحة كبيرة من المقاتلين الذهاب للقتال إلى القوات الأذربيجانية، بسبب العامل الطائفي بالإضافة للخسائر البشرية الكبيرة بصفوف الذاهبين، حتى أن بعض الذين ذهبوا إلى هناك لم يكونوا على دراية أن القوات الأذرية من الطائفة الشيعية وعادوا بعد ذلك إلى سورية بعد معرفتهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان يستفز أرمينيا.. إرسال دفعة جديدة من المرتزقة

المرصد السوري: وصول دفعة جديدة من المرتزقة الموالين لـ تركيا إلى أذربيجان

خائفون وتنازلوا عن أموالهم للعودة.. تفاصيل جديدة عن المرتزقة السوريين في أذربيجان

تركيا ترسل لـ أذربيجان 2000 مقاتل سوري| والخسائر البشرية بالجملة

بعدما زجَّت بهم تركيا في الصفوف الأولى.. مقتل 170 من مرتزقة أردوغان خلال معارك قره باج

في إشارة لـ تركيا.. رئيس المجلس الأوروبي: تورط أطراف خارجية بالقتال بين أرمينيا وأذربيجان غير مقبول

ترشيحاتنا

دولة عربية تغرق في الظلام لهذا السبب

أخبار الفن .. أول تعليق لـ بسمة بعد إصابتها بـ كورونا .. ويسرا تجري مسحة طبية

سلحفاة بدينة مقلوبة على ظهرها.. مذيع CNN يسخر من رد فعل ترامب على نتائج الانتخابات.. فيديو

اشتعال المنافسة في جورجيا.. بايدن وترامب يتساويان بعد فرز 99% من الأصوات

رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة انضمام صالح جمعة وأحمد الشيخ وموقف عاشور من شارة القيادة

اعتراف خطير من الجيش الإثيوبي بعد قرار أصدره آبي أحمد

AdvertisementS

واشنطن بوست: قوات الحماية السرية تتوجه إلى محل إقامة بايدن تمهيدًا لإعلانه رئيسًا لأمريكا

سيدة تقتحم حفل زفاف طليقها وتكشف مفاجأه خطيرة للعروس .. تفاصيل

اعتراف خطير من الجيش الإثيوبي بعد قرار أصدره آبي أحمد

الحكومة: 3 شروط للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

بايدن يفعلها.. المرشح الديمقراطي يضمن النصاب المطلوب في المجمع الانتخابي بعد نتائج جورجيا

وزير الإسكان: بدء حجز 125 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل الاثنين المقبل

الشرطة الأمريكية تحقق في واقعة إحباط هجوم على مركز لفرز الأصوات بولاية بنسلفانيا

الأهلي يبحث عن حارس مرمي جديد.. هؤلاء مرشحون بقوة

رغم الهزيمة أمام الزمالك.. كاف يمنح الرجاء المغربي مكافأة مالية كبرى

عيار 24 بـ957 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-11-2020

أخبار الرياضة.. الأهلي يمنع بدر بانون من الانضمام للمنتخب المغربي.. محمد بركات يكشف حقيقة اتصال فضل لاستبعاد كهربا من المنتخب.. وأول تعليق من أسطورة ليفربول على معادلة محمد صلاح لرقمه القياسي

في عيد ميلادها .. تعرف على عمر الفنانة جالا فهمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى المواصفات.. بالصور شاحنة نافارا من نيسان داخليًا وخارجيًا.. وموعد طرحها

العلماء يحددون 7 أشكال مختلفة من فيروس كورونا

أرخص الساعات الذكية في 2020.. تبدأ من 1600 جنيه.. صور