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محافظات

إغلاق 8 معامل تحاليل و28 عيادة خاصة و3 مراكز غير مرخصة في بنى سويف

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب ، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات  لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، حيث أشار أنه كلف كلف  الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى، والدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركزي ببا  ناصر ، ضمن خطة المديرية الني تنفذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة ، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها  .

وأسفرت الحملة عن  غلق ٥ معامل تحاليل غير مرخصة وغير متبعة لسياسة فصل النفايات الخطرة وغلق١٠ عيادات خاصة و٣ مراكز علاج طبيعي لعدم ترخيصهم بقريتي طنسا بني مالو والبرانقه بمركز ببا، وتم غلق ١٨ عياده خاصة و٣ معامل تحاليل طبية لعدم الترخيص بمركز ناصر . 

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