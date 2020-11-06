تناوله يوميا .. العسل يحمي عينيك من هذا المرض









وعندما تكون طازجة وحديثة الإنتاج ، تم وصفها بأن لها نفس الرائحة العطرية لشجرة السدر في زهرة وأفضل أشجار السدر عضوية لأنها تنمو في البرية في المناطق الصحراوية البكر والنائية في ولا يستخدم النحالون أي مواد كيميائية أو عقاقير.





فوائد عسل السدر للعين





العسل هو بديل طبيعي رائع للتحلية والسكر كما أنه تستخدم في جميع أنحاء العالم لخصائصه المضادة للميكروبات والتئام الجروح والمهدئة.





بينما لا تحظى بشعبية كبيرة في الثقافات الغربية ، فإن الأيورفيدا وغيرها من تقاليد العلاج الطبيعي تستخدم العسل لعدة قرون لعلاج الحالات الصحية للعين.





يمكن أن يقلل العسل موضعيًا من التهاب وتهيج العين ويمكن أن تقتل أيضًا البكتيريا الضارة التي قد تسبب عدوى العين.





حتى أن بعض الناس يستخدمون العسل لمحاولة تغيير لون عيونهم تدريجيًا ، على الرغم من عدم وجود أي بحث يثبت فعاليته.





إن خصائص العسل المضادة للالتهابات والميكروبات ، جنبًا إلى جنب مع قدراته المهدئة ، تجعله علاجًا فعالًا بشكل مدهش للعديد من أمراض العين.