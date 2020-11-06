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رياضة

موسيماني: تمنيت تدريب أسطورتي الأهلي.. والفوز على الزمالك الذكرى الأفضل في مسيرتي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:09 م
موسيماني
موسيماني
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محمد السعيد
أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، أنه كان يتمنى تدريب محمود الخطيب وعماد متعب أسطورتي القلعة الحمراء.

وقال موسيماني ردا على سؤال عن أسطورة للنادي كنت تتمنى أن تدربه، خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف":" متعب وكابتن بيبو " محمود الخطيب".

وعن الذكرى الأفضل له في الملاعب أوضح بيتسو:" التتويج بدوري أبطال أفريقيا 2016 كانت الذكرى الأفضل بالنسبة لي".

وواصل: "الفترة الماضية كانت صعبة بسبب فيروس كورونا واللاعبون خسروا لياقتهم البدنية والجميع عانى ذهنيا، واللعب بدون جماهير أيضا".

وتابع موسيماني: "أصعب مباريات لي تلك التي تكون خارج الديار، عندما تأتي للأهلي أو الزمالك أو عندما تذهب للوداد أو الترجي، أيضا اللعب على ملعب مازيمبي أمر صعب".

وواصل: "المباريات القارية تبني شخصية الفريق وتؤهلك لكأس العالم للأندية، لذلك مباريات دوري أبطال أفريقيا ذات أهمية كبرى".

يذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر الحالي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
 
وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليله الزمالك ومازيمي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما.

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