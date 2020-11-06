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رياضة

صدمة في ليفربول.. كلوب يعلن غياب نجمي الفريق عن مباراة مان سيتي بالدوري

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:43 م
كلوب
كلوب
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مجدي سلامة
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، غياب أوكسلاد تشامبرلين وتياجو ألكانترا عن مباراة مانشستر سيتي، يوم الأحد القادم في إطار الجولة الثامنة من البريميرليج.

وقال كلوب عبر تصريحات في المؤتمر الخاص بالمباراة: "أوكسلاد تشامبرلين سيكون بحاجة إلى بعض الوقت والجميع يعلم ذلك وسيغيب بالطبع عن اللقاء".

وتابع: تياجو الكانتارا غير جاهز للمباراة، هو ليس بحاجة لعملية جراحية لكن بالتأكيد نتابع حالته يومًا بعد يوم".

واختتم: "دييجو جوتا جناح الفريق لم يصب في مباراة أتلانتا الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، لم يخبرني أحد بذلك، فاللاعب قام بتدريبات استشفائية أمس وكل شيء على ما يرام".

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