مع ابنها.. نادين نسيب نجيم بإطلالة طبيعية على إنستجرام

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها عبر حسابها على إنستجرام

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صورة مع ابنها،

ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وطبيعية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.