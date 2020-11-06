مع ابنها.. نادين نسيب نجيم بإطلالة طبيعية على إنستجرام

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، صورة مع ابنها، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة وطبيعية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
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وظهرت نادين نسيب نجيم وهي ترتدي تي شيرت باللون الأسود نصف كم ، وهو ما تناسب مع لون بشرتها المتميزة.
ورفعت نادين نسيب نجيم شعرها إلى الوراء بعمل ذيل حصان مع ترك خصلات شعرها من الامام منسدلا على وجهها، لتبرز أنوثتها.
ولم تتكلف نادين نسيب نجيم في وضع الماكياج؛ حيث اكتفت الظهور بإطلالة طبيعة تبر من جمال ملامحها.
وأختارت نادين نسيب نجيم بعض الإكسسوارات الناعمة؛ حيث اختارت قلادات باللون الذهبي حول عنقها.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..