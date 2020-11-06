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رياضة

نجما توتنهام يتصدران المشهد.. البريميرليج يعلن مرشحي جائزة الأفضل في أكتوبر

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:11 م
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
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مجدي سلامة
أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي "بريميرليج" عن اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الافضل في شهر أكتوبر ، والتي شهدت تواجد نجمي توتنهام سون وكين في القائمة.

ووفقًا لما أعلنته رابطة الدوري الإنجليزي ، يتنافس على الجائزة كل من الإنجليزي فرد آدامز مهاجم ساوثهامبتون إلى جانب مواطنه كونور كودي مدافع وولفرهامبتون؛ بالإضافة إلى الإسباني بابلو فورنالس لاعب وسط وست هام يونايتد.

وأضاف حساب الدوري الإنجليزي أن الإنجليزي جاك جريليش صانع ألعاب أستون فيلا، ومواطنه هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، إلى جانب زميله في الفريق هيونج مين سون، والبرازيلي تياجو سليفا مدافع تشيلسي، وكايل ووكر ظهير مانشستر سيتي، مرشحون لنيل الجائزة.

يذكر أن نادي ليفربول سيلتقي نظيره مانشستر سيتي ، يوم الأحد القادم ، في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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