خزينة الزمالك تنتعش بـ 6 ملايين جنيه بسبب أحمد رفعت

انتعشت خزينة نادى الزمالك اليوم بمبلغ 6 ملايين جنيه من نادي المصري البورسعيدي، مقابل انتقال أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى النادى البورسعيدى بشكل رسمي.





يأتي هذا مع حصول نادي المصري على الاستغناء الخاص باللاعب بعدما تم عقد جلسة مفاوضات تم إنهاء خلالها كل الأمور مع مرتضى منصور رئيس النادى وكذلك أمير مرتضى المشرف العام على الكرة.





وحرصت إدارة الكرة بنادي الزمالك على وضع بندا في عقد انتقال رفعت إلى المصري، يقتضى بحصول النادي الأبيض على مليون جنيه إضافية حال مساهمات رفعت مع النادي المصري بشكل مميز فى البطولات المختلفة.



