قائد منتخب السلة: الفريق المصري قادم بقوة.. وهدفنا الوصول لكأس العالم

يضع المنتخب المصري لكرة السلة هدفه الحالي صوب حجز تذكرة التأهل إلى كأس العالم فيبا 2023 وذلك بعد الفشل في التأهل إلى كأس العالم فيبا 2019 ، ولكن لكي يحدث هذا عليه أولا حجز تذكرة التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية والمقرر اقامتها في رواندا في الفترة بين 5 وحتى 24 سبتمبر 2021.





كان المنتخب المصري متسيد أفريقيا بحصوله على خمسة ألقاب قارية بين أعوام 1962 وحتى 1983 ومنذ ذلك الحين حصل الفراعنة على البرونزية خمس مرات بين أعوام 1985 وحتى 2003 ولكن فقد المنتخب قبضته وسيطرته على أفريقيا على مدار السنين، بينما حاليا يتم إعادة البناء وفقا لتصريحات هيثم كمال قائد المنتخب.





وتحدث هيثم كمال قائد الفراعنة ولاعب الاتحاد السكندري في حديث مطول لموقع الاتحاد الدولي لكرة السلة” فيبا” قائلا: ” هدف الفريق الأول حاليا هو التأهل إلى كأس العالم لكرة السلة ولكننا نأخذها خطوة بخطوة ولا نسبق الأحداث.”





وتابع: شعرت بالإحباط الشديد بعدما فشلنا في التأهل إلى كأس العالم العام الماضي خاصة وأننا احتجنا إلى فوز واحد فقط لكي نلعب في كأس العالم ولكن هذا الشعور جعلني أقوى ويدفعني كل يوم إلى مزيد من العمل وعدم الاستسلام.”





ووقعت مصر بجانب المغرب، أوغندا والرأس الأخضر في تصفيات المنطقة الخامسة التي تستضيفها الأسكندرية والمؤهلة لبطولة أفريقيا وقال هيثم عن هذه المجموعة: مباراتنا مع المغرب سوف تحمل الكثير من التاريخ خارج وداخل الملعب وعندما يلتقي الفريقان ستكون البداية من حيث توقفا خلال تصفيات كأس العالم الماضية، وأضاف المجموعة جيدة حقا فلدى المغرب فريق قوي، أيضا أوغندا منتخب جيد بجانب الرأس الأخضر الذي يعتبر أكثر استعدادا بسبب خوضه مبارتين بالفعل قبل أيام ولهذا السبب ستكون المنافسة والمباريات صعبة.”





وتحدث قائد المنتخب المصري عن عملية بناء الفريق من جديد قائلا: فريقنا مختلف عن ذي قبل لدينا فريق جيد ومدرب جديد باستراتيجية جديدة مع المزيد من اللاعبين الشباب، نأمل أن يكون هناك تناغم سريعا حتى نكون مستعدين.”





وعن فيروس كورونا قال هيثم: مع استمرار العالم في مكافحة هذا الفيروس من الممكن أن يكون هناك صعوبة في حضور الجمهور المصري ولكننا نتمنى أن نلعب أمام جماهيرنا مرة أخرى، ففي تصفيات كأس العالم الماضي بالقاهرة تعرضنا لضغط كبير بسبب الجماهير لأننا لم نكن مستعدين كفاية ولكننا حاليا جاهزون لذلك ونتمنى دعم الجماهير.”





واختتم كمال حديثه قائلا: أريد من أطفالي أن يشاهدوني ألعب مرة أخرى في كأس العالم وأريد أن أجعل بلدي فخورة.”