نهي أباظة تكتب: سايب .. والسلك دايب

دايب من الأول للآخر ....دايب لو ماسك للآخر....دايب لو فكرت تغير...

دايب لو لوكس وفاخر ..

ودايب بعد ماكنت شباب .....كرسي بعد ماكنت دولاب ....

حسبت الناس حتسيبني ف حالي ....بيدخلوا مهما قفلت الباب .....

مهما يجيلي ..ماشي بالزق ....عايش بس ادفع ف حساب...

واهو كله سايب ...

سايب دايب بالانجاز....والاعجاز كهربا او غاز....وسط فلوس ...وف وسط الناس ...لو حتي معاك الهوا ف ازاز.....انزل بس مش متعاذ...

طب انزل اعوم ...عوامه بهدوم ..ولا مركب فيها ..ولا قارب ....العوم فيها عل الدايب ...والحبل متساب عل الغارب ...ومحدش ليه فينا..

صحيح لو شوفنا اشاره بتوقفنا ...بس الكوبرى بيعدينا ..

بيعدي يمين ...بيعدي شمال ...بيعدي الشايب ...وقالوها زمان الغايب ملوش نايب ..

واهو كله دايب ...

دايب ودماغ شغاله في التفكير ....والعشا مش بيكفي .بس تقيل ..

كاتم عل نفسي...السلك النفسي ..الكتمه هديه ..والعيشه عاديه..

ماهو لو سايب .مش سايبين ...طيب دايب مش واقعين ....

وضحكوا عليا ...معلش الرحله طويله شويه ....ومكانك مش محجوز....لو بس ألف شويه ...العيشه حتبقي زي اللوز..

واتاري الحلم نجيله ...والنيه تراب عل طينه ..

ولفيت واللفه طويله ...وياريتها كانت محتاجه ...ويادوبك كام تعسيله ..ماطلعتش منها ب ولا حاجه ..

واهو كله سايب ..

دايب ..دايخ فيها طابور ... دورك زي اللؤمه ف زور ...حقك ماكينه اصلي ياباني ..تايه فيها مش لاقي موتور...

موتور سلوكه ملمسه ...واللؤمه ناشفه او طريه معاها متغمسه ..العالي فيها تملي يطلع....و خزانها مسيرها مفلسه ...

واهو كله دايب..