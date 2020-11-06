رفع درجة الاستعداد في مستشفيات الغربية استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2020

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية آخر استعدادات مديرية الصحة بالغربية وذلك استعدادًا لانتخابات مجلس النواب والمقرر انعقادها يومي السبت والأحد القادمين ، حيث وجه برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المستشفيات والإدارات الصحية خلال فترة انتخابات مجلس النواب 2020.





وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغريية أنه قد تم التشديد على جميع المستشفيات بتواجد المدير أو النائب علي مدار 24 ساعة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاتها على مستوى بنوك الدم التجميعية وإتمام جميع التجهيزات اللازمة، مشيرًا إلى أنه قد تم إنشاء غرفة أزمات فرعية بمديرية الصحة علي مدار اليومين استعدادًا لانتخابات مجلس النواب المصرى.





كما أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عدة توجيهات خاصة بتنظيم تلك العملية الإنتخابية والتى جاء من بينها تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لمراكز الإقتراع، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بتخصيص فرق متنقلة من أطباء وتمريض بمحيط اللجان الإنتخابية وتخصيص مشرفة تمريض داخل كل مقر انتخابي ، مؤكدًا على ضرورة التواجد المستمر لمرفق الإسعاف لتغطية الدوائر الإنتخابية بسيارات إسعاف مزودة بأطقم طبية وكافة الإحتياجات المطلوبة لمجابهة أى طوارئ .