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رياضة

الزمالك يرفض تأجيل مباراتي حسم دوري اليد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:29 م
يد الزمالك
يد الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد حمادة عبدالبارى المدير الادارى للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أن النادي يرفض تأجيل مباراتي تحديد بطل الدورى والتى كان مقررا اقامتهما يومي الخميس والجمعة القادمين .

 وذلك بعد ان تقدم النادى الاهلي بطلب للاتحاد المصرى لكرة اليد بتأجيل المباراتين لنهاية الدور الاول من دورى المرتبط بحجة تجهيز الناشئين نظرا  لنقص فريقه عددا من اللاعبين الذين تعاقدوا مع اندية اخرى.

 أضاف عبد الباري أن هذا الأمر هو نفس ما يقع علي الزمالك ولكن النادي تمسك بتنفيذ اللائحة والتى تنص علي استكمال البطولة بنفس قوانينها.

 واختتم المدير الإداري ليد الزمالك بان النادي يطالب الاتحاد المصرى لكرة اليد بتنفيذ الجدول المعلن مسبقا لختام البطولة.

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