AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

CNN: كبار المسؤولين في البيت الأبيض يبتعدون بهدوء عن ترامب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 11:17 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
قسم الخارجي
ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلا عن مصادر مقربة من البيت الأبيض إن بعض كبار المسؤولين داخل البيت الأبيض، بدأوا يبتعدون "بهدوء" عن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وسط مؤشرات أولية تكشف تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقات الشبكة الأمريكية إن مستشاري حملة ترامب وبعض كبار المسؤولين في البيت الأبيض يبتعودن بهدوء عن ترامب، حفاظا على أنفسهم، حيث بدا أنه من الصعب إعادة انتخاب دونالد ترامب.

ونقلت عن أحد مستشاري ترامب قوله "انتهى الأمر" معربا عن مخاوفه بشأن ما سيفعله ترامب، فضلا عن مسألة إذا كان سيعترف بالنتائج ويتنازل عن السباق.

وبشأن رد فعل ترامب، قال المستشار الرئاسي "الله أعلم"، مشيرا إلى وجود عدد من المسؤولين يهزون رؤوسهم بعد سلسلة تصريحات لترامب أدلى بها مساء الخميس في غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض.

فيما قال مستشار اخر من حملة ترامب إن الرئيس الأمريكي "بات معزول" بشكل متزايد بشأن مزاعمه حول سرقة الانتخابات، منتقدا حديثه عن التزوير.

وأشارت المصادر  إلى أنه لا يزال هناك بعض المساعدين والحلفاء حول الرئيس يخبرونه بما يريد سماعه، موضحة أن ذلك سيبقي الدراما مستمرة.

جاء ذلك في وقت تستمر فيه المنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي بايدن، حيث حصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتائج أولية: بايدن يتقدم على ترامب في ولاية أوهايو

نتائج أولية: بايدن يفوز بأصوات المجمع الانتخابي في نيوهامشير

الطريق إلى البيت الأبيض.. 209 أصوات لـ بايدن في المجمع الانتخابي مقابل 118 لـ ترامب

سباق البيت الأبيض.. جو بايدن يحصد 248 صوتا وترامب 214 في المجمع الانتخابي

انتخابات أمريكا.. 6 أصوات تفصل جو بايدن عن البيت الأبيض

ترامب: فيلادلفيا لها تاريخ فاسد في نزاهة الانتخابات

ترشيحاتنا

المصري يكشف حقيقة ضم لاعبين من النادي الأهلي

فرنسا: لا علاقة للإرهاب بالدين الإسلامي.. نحارب أيديولوجيا متطرفة

نصيحة مهمة من محمد صلاح للأهلي والزمالك قبل مباراتهما.. تفاصيل

سرقة شقة أميرة سعودية في باريس ونقلها إلى المستشفى

اتفق مع فريق إماراتي.. أروابارينا يعتذر عن تدريب بيراميدز

فيفي عبدة تهنئ هنادي مهنا بحفل زفافها على أحمد خالد صالح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا