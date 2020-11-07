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خالد عكاشة: مشروع الإسلام السياسي قتل في مصر بعد ثورة 30 يونيو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:43 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن مشروع الإسلام السياسي قتل في مصر من بعد ثورة 30 يونيو.

وتابع عكاشة خلال حواره ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" جماعة الإخوان الإرهابية في عزلة عن الشعب المصري بدليل عدم تلبة تحريضهم  الدائم ضد الدولة المصرية".

ونوه إلى أن جماعة الإخوان يخدعون انفسهم ومموليهم، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية تسعى لتعطيل كل الإنجازات التي تحققت في مصر.
 
ونوه الدكتور خالد عكاشة بأن تكرار دعوات التظاهرات ضد الدولة المصرية والترويج الإعلامي لها هو شكل من أشكال تعاون جماعة الإخوان مع أطراف خارجية لا تخفي كراهيتها لمصر مثل تركيا وقطر، قائلا: "فتلك الدولتان تصرحان بشكل واضح بعدائهما لبلادنا".

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