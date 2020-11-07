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فن

نيللي مقدسي بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث جلسة تصوير

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:18 ص
نيللي مقدسي
نيللي مقدسي
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، جمهورها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيللي مقدسي بإطلالة مثيرة ترتدى فستانا قصيرا باللون الاسود مكشوف الصدر، ونسقت معه بسترة بيضاء منقطة بالاسود وتسريحة شعر أنيقة، نالت إعجاب متابعيها.

وعلقت نيللي مقدسي علي الصورة قائلة: "انتوا من عشاق الليل والقمر او النهار والشمس؟؟؟
#الليل #النهار #شمس #قمر #حياة #نيللي_مقدسي"

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.

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