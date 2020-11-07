AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أول ظهور لـ درة وهاني سعد بعد الزواج

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:21 ص
حفل زفاف احمد خالد
حفل زفاف احمد خالد صالح وهنادي مهنا
Advertisements
محمد بدران
احتفل الفنان أحمد خالد صالح بزفافه علي النجمة هنادي مهنى، امس الجمعة باحدي فنادق القاهرة الشهيرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.

ونشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة من حفل الزفاف بصحبة ايمي ودنيا سمير غانم وحسن الرداد وشريف رمزي وريهام ايمن وظهرت الفنانة درة برفقة زوجها المهندس هاني سعد، وذلك لأول مرة بعد أيام من زواجهما"

وتميز فستان هنادي مهنى  بتفصيلة جديدة وعصرية تتناسب معها، كما تميز الفستان بذيل طويل ومطرز بالورود والفصوص الناعمة التي تزين بها الفستان، ووضعت طرحة طويلة ومطرزة على رأسها باللون الابيض.

كما وضعت اكسسوارات للشعر باللون الفضي، ومنقوشة بمجموعة من الفصوص، وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.

كما ظهرت هنادي مهنى ، بفستان مجسم باللون الأبيض، وبأكمام طويلة خلال عقد قرانها، ومطرز بشكل انيق ليبرز رشاقتها، واختارت وضع ماكياج بسيط وناعم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل عقد قرانها على أحمد خالد صالح.. شاهد

فيديو جراف.. كواليس عقد قران أحمد خالد صالح على هنادي مهنا

ماكياج ذهبى .. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

شاهد.. أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل زفافها

بعد ظهورها الأول| صور خطفت الأنظار لـ هنادي مهنى بفساتين زفاف مختلفة

في أسبوع واحد .. مين أحلى بفستان الزفاف؟ هنادى مهنى ولا درة

ترشيحاتنا

صدمة في بيراميدز.. المدير الفني الجديد يعتذر عن تدريب الفريق

بكلمات مؤثرة.. مني فاروق تتذكر والدها الراحل في ذكرى عيد ميلاده

انتخابات أمريكا.. قاض بالمحكمة العليا يأمر بفصل الأصوات في بنسلفانيا

متهم بهتك عرض 3 فتيات.. اليوم بدء محاكمة أحمد بسام زكي

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا

شاهد.. حرائق ضخمة تجتاح غابات عدة ولايات شمالية وساحلية في الجزائر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طنين الأذن.. علامة جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا

هيونداي كونا hyundai kona الكهربائية تتحول إلى سيارة رالي صحراء.. فيديو وصور

خذوني عبرة.. شاب مصاب بكورونا يحذر العالم بعد نجاته بأعجوبة | صور