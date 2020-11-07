شاهد.. أول ظهور لـ درة وهاني سعد بعد الزواج

احتفل الفنان أحمد خالد صالح بزفافه علي النجمة هنادي مهنى، امس الجمعة باحدي فنادق القاهرة الشهيرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.





ونشر الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة من حفل الزفاف بصحبة ايمي ودنيا سمير غانم وحسن الرداد وشريف رمزي وريهام ايمن وظهرت الفنانة درة برفقة زوجها المهندس هاني سعد، وذلك لأول مرة بعد أيام من زواجهما"





وتميز فستان هنادي مهنى بتفصيلة جديدة وعصرية تتناسب معها، كما تميز الفستان بذيل طويل ومطرز بالورود والفصوص الناعمة التي تزين بها الفستان، ووضعت طرحة طويلة ومطرزة على رأسها باللون الابيض.





كما وضعت اكسسوارات للشعر باللون الفضي، ومنقوشة بمجموعة من الفصوص، وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة.





كما ظهرت هنادي مهنى ، بفستان مجسم باللون الأبيض، وبأكمام طويلة خلال عقد قرانها، ومطرز بشكل انيق ليبرز رشاقتها، واختارت وضع ماكياج بسيط وناعم.



