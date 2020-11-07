مصر تسجل ارتفاعًا جديدًا في إصابات كورونا.. والمنافسة تحتدم بين ترامب وبايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

عقوبات أمريكية على وزير خارجية لبنان السابق جبران باسيل

مستشار ترمب: سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة

جو بايدن ينتزع الصدارة في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا الحاسمتين ويعزز تقدمه في ولاية نيفادا

بيلوسي: الرئيس المنتخب بايدن يتمتع بتفويض قوي ليحكم

الملك سلمان يوجه بتقديم مساعدات للمتضررين من زلزال تركيا

بايدن يثق في الفوز ويتحدث عن "خطة اليوم الأول"





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 14حالة جديدة.





وأشارت الوزارة إلى خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100106 حالات.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السياسي اللبناني جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون واتهمته بالفساد.





وكانت الخطوة الأمريكية ضد باسيل، وزير الخارجية الأسبق، هي الأحدث ضد الشخصيات السياسية في لبنان، البلد الذي يعاني في ظل سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية.





وقالت "القبس" إن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي حذرت من تعرض عدد من الدول إلى خطر المجاعة بشكل لا يجب معه تأخير المساعدات الإنسانية، مشيرةً إلى أن من بين هذه البلدان فنزويلا وهايتي وإثيوبيا والصومال والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي والنيجر وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وزيمبابوي والسودان ولبنان وسوريا وأفغانستان.





وأورد تقرير لهاتين المنظمتين صدر الجمعة أن بعض الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق الأربع "يواجهون حالة حرجة من الجوع".





وحذر من أن النزاعات المتصاعدة والصعوبات المتزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية قد تؤدي إلى خطر المجاعة.





وقالت "الأنباء" إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية والإيوائية العاجلة للمتضررين في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجه مؤخرا مخلفًا أضرارا مادية بالغة بولاية أزمير التركية.





دوليًا، قالت "الوطن" إن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، اقترب من امتلاك مفاتيح البيت الأبيض،بعد تقدمه في فرز الأصوات في ولايات بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا، وبات الأقرب لحسم صراع الـ270 صوتا من المجمع الانتخابي.





ونقلت "الراي" عن بايدن قوله خلال مؤتمر صحفي فجر السبت إنه سيحصل على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي، أي أكثر بـ30 صوتا من الحد المطلوب للفوز بالانتخابات. وعبر عن أمله في أن يكون أول ديمقراطي يفوز بولاية أريزونا منذ عقود، متحدثا عن إعادة بناء "الحائط الأزرق في أمريكا" نسبة إلى اللون المميز للحزب الديمقراطي.





ونقلت "الوطن" عن لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي قوله، إنه يعتقد أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة.





وذكرت "الجريدة" أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اعتبرت، أن الديمقراطيين لم يفوزوا في كل المعارك ضد دونالد ترمب إلا أنهم فازوا في الحرب في نهاية المطاف.



