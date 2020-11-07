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أخبار البلد

‎إقبال متوسط من قبل المواطنين بمعهد الإعداد الأزهري في المعادي عقب فتح اللجان الانتخابية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:41 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١
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مريم عزت - ماجدة المهدي
‎افتتحت لجان معهد الإعداد الثانوي الأزهري بنين في المعادي، أبوابها الساعة التاسعة صباح اليوم، السبت، وسط إقبال متوسط من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١.

‎كان ذلك وسط إجراءات مشددة من قبل رجال الأمن، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية من الحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع. 

‎انطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي غدًا، الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

‎يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

‎حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

‎بالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

‎يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

‎وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

‎ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

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