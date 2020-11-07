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مراسل صدى البلد من المنوفية: التزام بكافة القواعد الاحترازية في لجان المحافظة الانتخابية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:08 ص
مراسل صدى البلد
مراسل صدى البلد
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نورهان رأفت
أكد مراسل "صدى البلد" ، من أمام إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية أن كافة اللجان ملتزمة بالقواعد والإجراءات الاحترازية ، الخاصة باستقبال الناخبين ، موضحا أن هناك توافد من المواطنين في الساعات الأولى من بدء الاقتراع. 

وتشمل محافظات المرحلة الثانية  "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء". 

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من طباعة بطاقات إبداء الرأي النظامين الفردي والقائمة لـ انتخابات مجلس النواب وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، كما قامت بمعاينة المقار الانتخابية لتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها".

وسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات المحاكم الابتدائية و القضاة المشرفين على الانتخابات الأوراق الانتخابية، حتى يتمكنوا من الوصول إلى لجانهم في المواعيد المحددة لتصويت. 

واتخذت الهيئة الوطنية إجراءات كاملة لحماية أطراف العملية الانتخابية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم توزيع حقائب وقاية للقضاه تشمل ماسكات وكحول لتسهيل عملهم داخل اللجان. 

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