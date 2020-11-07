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محافظات

شاهد.. كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابى بشبرا الخيمة.. فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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طارق موسى - آلاء حسن
شهدت اللجان الإنتخابية بشبرا الخيمة إقبالا كبيرا من الناخبين من كبار السن خلال الساعات الأولى من التصويت، حيث حرصوا رغم كبر السن على الإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.


وفتحت اللجان الانتخابية بدائرة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية أبوابها للناخبين فى تمام الساعة ٩ صباحا، وسط إجراءات أمنية من رجال الشرطة، والتزام بالإجراءات الاحترازية.


وقد شهدت اللجان إقبالا كبيرا من الناخبين منذ اللحظات الأولى للتصويت الذين اصطفوا فى طوابير ممتدة أمام اللجنة انتظار لدورهم فى عملية التصويت.


وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 اليوم، السبت، في الداخل، على أن تنتهي غدا، الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج أمس، الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.


ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.


وبالنسبة للمرحلة الثانية جرت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.


يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.


ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.
شاهد.. كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابى بشبرا الخيمة.. فيديو
شاهد.. كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابى بشبرا الخيمة.. فيديو
شاهد.. كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابى بشبرا الخيمة.. فيديو

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