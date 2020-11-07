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محافظات

مبادرة شباب جنوب سيناء ترفع شعار انزل شارك خليك إيجابي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 02:07 م
مبادرة شباب سيناء
مبادرة شباب سيناء
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ايمن محمد
رفع شباب جنوب سيناء، في انتخابات مجلس النواب التي تجري اليوم، السبت، في جنوب سيناء، شعار "انزل شارك خليك إيجابي"، وذلك خلال المبادرة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونفذتها مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء تحت إشراف محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأحمد عبد العزيز، وكيل المديرية.


وضمت المبادرة عشرات الشباب من جنوب سيناء، للتوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وقد تواجد الشباب داخل اللجان، في جميع مدن جنوب سيناء لتوعية الناخبين.


وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المبادرة من وزارة الشباب والرياضة لتوعية الشباب بالمشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن أعضاء البرلمان في مراكز الشباب كان لهم دور بارز خلال الانتخابات الماضية، موضحا أنه يثمن دور الشباب في المشاركة السياسية.


وأكد أحمد عبد العزيز أن الجميع يراهن على وعي الشباب والتوعية التي يقومون بها تجاه المواطنين والناخبين، من أجل التعريف بأهمية المشاركة السياسية.

 
وقال أحمد المحمدي، أحد الشباب المشاركين في المبادرة، إن القيادة السياسية تريد أن يكون هناك دور مهم للشباب وأن يكون الشباب متواجدا بإرادة منفردة من أجل مستقبل واعد.


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