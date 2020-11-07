تعليم أسوان: إدراج مدرسة نجيب محفوظ للغات لإجراء الصيانة الشاملة بها.. صور

تواصل الأجهزة المعنية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، العمل على النهوض بمنظومة التعليم وخاصة الإرتقاء بالشكل الجمالى للمبانى المختلفة داخل كل مدرسة، وهو ما يتوازى بأن تكون كافة أرجاء عناصر المدرسة فى أفضل مشهد لها لتكتمل المنظومة التعليمية وتكون فى أعلى مستوياتها.
وفي سبيل تحقيق ذلك على أرض الواقع، قام الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بزيارة ميدانية لمدرسة نجيب محفوظ الرسمية لغات فرنسى بإدارة أسوان بمرافقة كل من جمال عيسى مدير إدارة أسوان التعليمية ، وعبير أبو النجا مدير إدارة التجريبيات ، بجانب مهندسو هيئة الأبنية التعليمية حيث تفقد الفصول وغرف الأنشطة ودورات المياه، لوضع خطة الصيانة للمدرسة.
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وأشار الدكتور السيد الفيومى بأن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أعطى تعليماته لمسئولى هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لإدراج مدرسة نجيب محفوظ الرسمية لغات فرنسى ضمن المدارس التى ستدخل حيز الصيانة الشاملة العام المقبل ، خاصًة وأن هذه المدرسة تعتبر الأولى والفريدة من نوعها بمحافظة أسوان التى تقدم التعليم الرسمى الفرنسى .
وأوضح السيد الفيومى بأن ذلك يأتى فى ظل إهتمام محافظ أسوان بالعملية التعليمية بمختلف جوانبها، وعمله المستمر على تذليل أى عقبات من شأنها أن تؤثر على سير العملية التعليمية، وحرصه الدائم على مصلحة الطالب بالمقام الأول، وتهيئة مناخ تعليمى مناسبة له ، بجانب إهتمامه بأحد أهم أركان العملية التعليمية ألا وهى المدرسة ، وأن تكون المبانى المدرسية بمختلف أنواعها فى أفضل حال لها .
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه تم إجراء الصيانة الشاملة لـ 23 مدرسة هذا العام ، كما تم استلام 18 مدرسة (إنشاء جديد)، من هيئة الأبنية التعليمية، ويتم بشكل مستمر مناقشة المدارس التى تحتاج إلى صيانة لإدراجها ضمن خطة عمل الهيئة للعام المالى الجديد فى الإجتماعات الدورية بالمديرية .
وفي سبيل تحقيق ذلك على أرض الواقع، قام الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بزيارة ميدانية لمدرسة نجيب محفوظ الرسمية لغات فرنسى بإدارة أسوان بمرافقة كل من جمال عيسى مدير إدارة أسوان التعليمية ، وعبير أبو النجا مدير إدارة التجريبيات ، بجانب مهندسو هيئة الأبنية التعليمية حيث تفقد الفصول وغرف الأنشطة ودورات المياه، لوضع خطة الصيانة للمدرسة.
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وأشار الدكتور السيد الفيومى بأن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أعطى تعليماته لمسئولى هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لإدراج مدرسة نجيب محفوظ الرسمية لغات فرنسى ضمن المدارس التى ستدخل حيز الصيانة الشاملة العام المقبل ، خاصًة وأن هذه المدرسة تعتبر الأولى والفريدة من نوعها بمحافظة أسوان التى تقدم التعليم الرسمى الفرنسى .
وأوضح السيد الفيومى بأن ذلك يأتى فى ظل إهتمام محافظ أسوان بالعملية التعليمية بمختلف جوانبها، وعمله المستمر على تذليل أى عقبات من شأنها أن تؤثر على سير العملية التعليمية، وحرصه الدائم على مصلحة الطالب بالمقام الأول، وتهيئة مناخ تعليمى مناسبة له ، بجانب إهتمامه بأحد أهم أركان العملية التعليمية ألا وهى المدرسة ، وأن تكون المبانى المدرسية بمختلف أنواعها فى أفضل حال لها .
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه تم إجراء الصيانة الشاملة لـ 23 مدرسة هذا العام ، كما تم استلام 18 مدرسة (إنشاء جديد)، من هيئة الأبنية التعليمية، ويتم بشكل مستمر مناقشة المدارس التى تحتاج إلى صيانة لإدراجها ضمن خطة عمل الهيئة للعام المالى الجديد فى الإجتماعات الدورية بالمديرية .