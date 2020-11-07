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رياضة

قرار جديد من الزمالك بشأن رزاق سيسيه

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:00 م
محمد مصيلحي ورزاق
محمد مصيلحي ورزاق سيسيه
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منتصر الرفاعى - ملك موسي
نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى إنهاء الاتفاق مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على استمرار تواجد اللاعب الإيفوارى رزاق سيسيه ضمن صفوف نادى الاتحاد السكندرى الموسم القادم للموسم الرابع على التوالي على سبيل الإعارة

وقدم رزاق سيسيه أداء أكثر من رائع منذ قدومه لزعيم الثغر و أصبح أحد العناصر الأساسية و المؤثرة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم وكان محل اعجاب جميع المدربين الذين تولوا القيادة الفنية لفريق الكرة  كما أشاد  حسام حسن المدير الفني و الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالإمكانيات الفنية و البدنية للاعب

ومن خلال العلاقات الطيبة التى تربط  محمد مصيلحى و مع رئيس نادى الزمالك  تم الاتفاق على استمرار " سيسيه " بين صفوف زعيم الثغر رغم  تلقى اللاعب العديد من العروض الداخلية و الخارجية  و لكن قوة العلاقات بين الناديين حسمت وجهة اللاعب المميز، وقد أتم الإجراءات الكابتن إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.

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