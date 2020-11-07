AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إقبال ضعيف من الناخبين على مدرسة الشهيد خضر عبد الله بالمقطم

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:37 م
صدى البلد
Advertisements
حنان توفيق
شهدت مدرسة الشهيد لواء طيار خضر عبد الله ادارة الخليفة والمقطم اقبالا ضعيفا من المواطنين للادلاء باصواتهم في الساعات الأخيرة من اليوم الاول السبت للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل التى تنتهي غدا الأحد،  بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وبالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

ويتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.
إقبال ضعيف من الناخبين على مدرسة الشهيد خضر عبد الله بالمقطم
إقبال ضعيف من الناخبين على مدرسة الشهيد خضر عبد الله بالمقطم
إقبال ضعيف من الناخبين على مدرسة الشهيد خضر عبد الله بالمقطم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقبال كثيف للناخبين على لجان التصويت في أول أيام انتخابات النواب بالمنوفية.. فيديو

وسط التزام بالإجراءات الاحترازية.. توافد كثيف للناخبين على لجان قصر الدوبارة.. شاهد

انتخابات النواب 2020.. إقبال كثيف للناخبين على لجنة مدرسة عمرو بن العاص بمصر القديمة

تواجد كثيف للناخبين أمام مدرسة العقاد الابتدائية بالمطرية.. فيديو وصور

إقبال من الشباب على لجان الانتخابات بالمنوفية وطوابير للناخبين في الباجور ..صور

توافد الناخبين على مدرسة الشهيد خضر عبد الله بالمقطم

ترشيحاتنا

أفضل مادة لقتل فيروس كورونا في السيارة

7 سنن حرص عليها الرسول عند نزول المطر

CNN: بايدن الرئيس الـ 46 لـ أمريكا

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة.. اعرف السبب

إلغاء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية

وزير الرياضة يوجه رسالة لمؤمن زكريا عقب ظهوره في انتخابات مجلس النواب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا سكودا تطرح أوكتافيا skoda octavia 2021 rs بمحرك 2000 سي سي في مصر..صور

أسعار صيانات سكودا اوكتافيا skoda octavia 2021 في مصر.. صور

في أول يوم إغلاق.. العثور على زوجين متوفين اختناقا بالغاز بمنزلهما في بريطانيا