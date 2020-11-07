AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد.. مصطفى الفقي: حواس أيقونة مصرية يجب الاستفادة من خبراته

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:18 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
قال الكاتب والمفكر مصطفى الفقي، إن قيمة ومكانة د.زاهي حواس كبيرة في العالم، لافتا إلى أن مصر تتطلع لتحقيق مزيد من الاستفادة على مستوي المجالات الثقافية والسياحية والاثرية.

جاء ذلك في كلمته باحتفالية شهدها المتحف المصري بميدان التحرير، اليوم السبت ، لتكريم عالم الآثار المصري د.زاهي حواس، عن مجمل أعماله في الحفاظ والكشف عن الآثار، بحضور لفيف من المثقفين والسياسيين والآثاريين.

حضر الاحتفالية النائب محمد ابوالعينين، عضو مجلس النواب، والفنان حسن الرداد ، والفنانة وفاء سالم ، الفنان احمد شاكر ، الدكتور محمد ابراهيم وزير الاثار الاسبق ، واسامة هيكل وزير الدولة للاعلام.

وتخلل الاحتفالية، التي تنظمها وزارة السياحة والآثار، ود.ميرسولاف فارتا، عميد كلية الآثار بجامعة تشارلز بمدينة «براج» التشيكية، تقديم الكتب التذكارية الصادرة عنه من قبل الجامعة في جمهورية التشيك، حيث أصدرت 3 كتب تتضمن علاقة 120 عالم آثار من مختلف أنحاء العالم بـ«حواس» خلال رحلتهم المهنية في مصر.

كما سيتم عرض بعض البرامج التلفزيونية التي تتحدث عن اكتشافات «حواس»، ومن أبرزها اكتشافه لـ45 ورشة ملكية في وادي الملوك، واكتشافاته حول أبو الهول وأهرامات الجيزة.
شاهد.. مصطفى الفقي: حواس أيقونة مصرية يجب الاستفادة من خبراته
شاهد.. مصطفى الفقي: حواس أيقونة مصرية يجب الاستفادة من خبراته
شاهد.. مصطفى الفقي: حواس أيقونة مصرية يجب الاستفادة من خبراته
شاهد.. مصطفى الفقي: حواس أيقونة مصرية يجب الاستفادة من خبراته

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زاهي حواس يلقي محاضرة عن آخر الاكتشافات الأثرية وجهود الدولة في الحفاظ على الآثار المصرية

أهداهم مجموعة من كتبه .. زاهى حواس يلتقي أول فوج سياحي أمريكي يزور مصر منذ أزمة كورونا

زاهي حواس يلقي محاضرة من أمام أبو الهول لأول فوج أمريكي منذ بدء أزمة "كورونا"

بحضور النائب محمد أبوالعينين.. السياحة والآثار وجامعة تشارلز تكرم زاهي حواس

ترشيحاتنا

خريطة سقوط الأمطار على مدن ومحافظات الجمهورية خلال الـ 72 ساعة القادمة

مفيش حاجة في الدين اسمها سنوية.. ماذا كتبت خطيبة هيثم أحمد زكي عنه في ذكرى رحيله

تأجيل محاكمة أحمد بسام زكي بتهمة هتك عرض 3 فتيات لـ 12 ديسمبر

أول تعليق من بايدن بعد إعلان فوزه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

دعاء المطر المستجاب .. وهذه أفضل الأدعية النبوية

ترامب الجبان رحل.. إيران تعلق على هزيمة الرئيس الأمريكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتخب الشباب يؤدي تدريباته استعدادا لدورة تونس .. صور

بروتون تستعد لطرح ساجا proton saga 2021 فيس ليفت الجديدة كليا .. صور

ملائكة وشياطين دونالد ترامب.. حنان أبو الضياء تكشف الحكايات الخفية في الانتخابات الأمريكية