شاهد.. مصطفى الفقي: حواس أيقونة مصرية يجب الاستفادة من خبراته

قال الكاتب والمفكر مصطفى الفقي، إن قيمة ومكانة د.زاهي حواس كبيرة في العالم، لافتا إلى أن مصر تتطلع لتحقيق مزيد من الاستفادة على مستوي المجالات الثقافية والسياحية والاثرية.





جاء ذلك في كلمته باحتفالية شهدها المتحف المصري بميدان التحرير، اليوم السبت ، لتكريم عالم الآثار المصري د.زاهي حواس، عن مجمل أعماله في الحفاظ والكشف عن الآثار، بحضور لفيف من المثقفين والسياسيين والآثاريين.





حضر الاحتفالية النائب محمد ابوالعينين، عضو مجلس النواب، والفنان حسن الرداد ، والفنانة وفاء سالم ، الفنان احمد شاكر ، الدكتور محمد ابراهيم وزير الاثار الاسبق ، واسامة هيكل وزير الدولة للاعلام.





وتخلل الاحتفالية، التي تنظمها وزارة السياحة والآثار، ود.ميرسولاف فارتا، عميد كلية الآثار بجامعة تشارلز بمدينة «براج» التشيكية، تقديم الكتب التذكارية الصادرة عنه من قبل الجامعة في جمهورية التشيك، حيث أصدرت 3 كتب تتضمن علاقة 120 عالم آثار من مختلف أنحاء العالم بـ«حواس» خلال رحلتهم المهنية في مصر.





كما سيتم عرض بعض البرامج التلفزيونية التي تتحدث عن اكتشافات «حواس»، ومن أبرزها اكتشافه لـ45 ورشة ملكية في وادي الملوك، واكتشافاته حول أبو الهول وأهرامات الجيزة.