أزمة لـ مطربي المهرجانات بسبب حفل زفاف هنادي مهنى.. الموسيقار يتبرأ.. وحسن شاكوش يتحدى.. وعمر كمال: احنا ناس محترمة

حالة كبيرة من الجدل أثيرت مؤخرًا بعد قيام مطربي المهرجانات الثلاثة «حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا»، بإحياء حفل زفاف الفنانة هنادي (ابنة الموسيقار هاني مهنى)، ضاربين عرض الحائط بقرار منعهم من إحياء الحفلات، الذي أتخذ من نقابة المهن الموسيقية، في ظل كسرهم لهذا القرار في حفل زفاف ابنة موسيقار كبير من رموز الموسيقى في مصر.





ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، تبعات أزمة مطربي المهرجانات الثلاثة «حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا».





نقابة الموسيقيين تهاجم هاني مهنى





أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا، تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح ابنته الفنانة هنادي مهني علي الفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة علي أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلي أن المايسترو هاني مهني رجل نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

وأبدي مجلس النقابة اندهاشه من قيام المايسترو هاني مهني بالاستعانة بحمو بيكا في فرح وأثار الأمر حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.

وقامت إدارة الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين برصد ما قام به "حمو بيكا"، بعدما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء بعدما رفضت النقابة منحه التصريح بالغناء في حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل وقدمت كل الأدلة الخاصة بالتجاوز في حق النقابة وخرق القانون للنيابة والمحكمة قبل صدور الحكم.

وأهابت نقابة المهن الموسيقية بجميع الجهات والأفراد الالتزام بتنفيذ القانون ومنع غير الأعضاء من العمل.





رد هاني مهنى



كشف الموسيقار هاني مهنى، حقيقة استعانته بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح ابنته الفنانة هنادي مهنى على الفنان أحمد خالد صالح.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "في حفل زفاف ابنتي كان ممنوعا دخول أي شخص غير مسجل اسمه وكان هناك تحكم شديد في هذا الأمر، وفي الحقيقة أنني لم أدعُ إلا المطربين مدحت صالح ومحمود الليثي وتامر حسني فقط".

وأضاف: "منظم الحفل على علاقة بالفنان عمر كمال وهو من قام بدعوة حسن شاكوش وحمو بيكا كمفاجأة لابنتي".

وتابع: "حفل الزفاف حضره عمرو موسى ووزير الإعلام ووزير الشباب ووزيرة الثقافة وعلاء وجمال مبارك ومش معقول أجيب لهم حمو بيكا وحسن شاكوش.. استحالة، أجيب حمو بيكا وعمر كمال مفاجأة لابنتي هنادي".

واستطرد: "كنت أمام موقف شديد الإحراج أن أقوم بإنزالهم من فوق المسرح، وفوجئت بحمو بيكا وحسن شاكوش على المسرح في نهاية حفل الزفاف"، معقبًا: "مش هينفع أنزلهم من فوق المسرح علشان ما أبوظش الفرح".





عمر كمال يرد على هاني مهنى





رد مطرب المهرجانات عمر كمال على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الموسيقار هاني مهنى حول عدم دعوته لمطربي المهرجانات لحفل زفاف ابنته الفنانة هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، وأنه لم يعرف سبب حضورهم الحفل.

وكتب عمر عبر حسابه على "فيس بوك": "تم دعوتنا من بنت حضرتك الفنانة هنادى مهنا وتم التأكيد علينا.. وإحنا ناس ذوق ومحترمة ولبينا الدعوة وحبينا نفرحها زى ما أي نجم راح وشارك.. وإحنا أكيد منعرفش لا مكان الفرح ولا ميعاده غير بدعوة منها، وأكيد مش هنروح فرح وهيترحب بينا وهنطلع نغني من غير ما نكون مدعويين على الفرح ده".





حسن شاكوش يتحدى نقابة الموسيقيين



