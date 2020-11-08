فعلناها سويا .. نائبة بايدن تعلق على الفوز برئاسة أمريكا

قالت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، كاملا هاريس، أنهم استطاعوا الفوز بالانتخابات الرئاسية بتأييد الشعب.





وكتبت كامالا هاريس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقد فعلناها- سويا".





وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يخطط للإعلان عن فريق العمل الخاص به لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" يوم الاثنين.





وقالت نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر إن الفريق مؤلف من 12 شخصا، وسيقوده 3 رؤساء بالشراكة وهم الجراح العام السابق فيفيك مورثي والمفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء ديفيد كيسلر والدكتورة مارسيلا نونيز سميث من جامعة ييل.





وأضافت أن الإعلان الذي يأتي بعد أيام فقط من توقع فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، يعكس مدى اهتمامه بجائحة كورونا وخططه للتركيز على الأزمة.





وأكد الحليف المقرب لبايدن أن المرشح الديمقراطي رفض نصائح بعض المستشارين بإلقاء خطاب الانتصار الليلة الماضية، واختار بدلا من ذلك تقديم بعض الملاحظات الموجزة.







