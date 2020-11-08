الرئيس ونائبته .. بايدن وهاريس يغيران صفتهما على تويتر

غير جو بايدن، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأحد، وصف حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى رئيس الولايات المتحدة المنتخب.





وكتب بايدن على حسابه: "الرئيس المنتخب، زوج للسيدة جيل بايدن، وأب فخور وجد، ومستعد لإعادة بناء أفضل إلى كل الشعب الأمريكي".





فيما قامت نائبه بايدن كامالاهاريس بنفس الشي وكتبت في وصف حسابها: "نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب للولايات المتحدة، وسيناتور، أحارب من أجل الشعب، هو وهي".





قالت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، كاملا هاريس، أنهم استطاعوا الفوز بالانتخابات الرئاسية بتأييد الشعب.



