AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إقبال متوسط أمام لجنة طبري الحجاز في مصر الجديدة .. فيديو

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
Advertisements
اسماء الحسيني- أبانوب نبيل- ايهاب أشرف
تشهد لجنة طبري الحجاز بمنطقة مصر الجديدة إقبالًا متوسطًا من قبل الناخبين في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2020 في مرحلتها الثانية. 

وحرصت اللجنة المنظمة على استمرار الإشراف الصحي والتباعد الاجتماعي. 

و‎انطلق اليوم الأحد، ثاني وآخر أيام المرحلة الثانية من ‎انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، التي بدأت أمس السبت، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أول أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

‎يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

‎حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

‎بالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

‎يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

‎وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدا.

‎ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى أول أيام التصويت بانتخابات النواب.. لجنة مدرسة عباس العقاد الثانوية تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين

استمرار توافد الناخبين على لجنة الشهيد محمد رفعت بمنطقة مصر الجديدة

دعم بعض المدارس بسيارات طبية مجهزة للوقاية من خطر الإصابة بـ كورونا

استمرار توافد الناخبين على لجان مدرسة عباس العقاد ..فيديو

تزايد أعداد الناخبين أمام لجنة الطيار محمد رفعت بمصر الجديدة

مجلس النواب ٢٠٢٠.. قبل وقت الاستراحة الهدوء يسود محيط مدرسة مصطفي كامل

ترشيحاتنا

بعد خسارته الرئاسة.. صحيفة أمريكية تصدر تحذيرا شديد اللهجة لـ ترامب

وادي دجلة يُؤمّن عرينه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد

مش هيبان عليكي سن.. ماسك طبيعي يمنحك شبابا دائما

مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة .. علي جمعة يوصي بهذا الذكر ويستهين به الكثيرون

خطاب النصر| بايدن عن ابنه المتوفي بالسرطان: وصمة عار لأمريكا

المدارس تتلقى تعليمات للتعامل مع الأمطار وسوء الأحوال الجوية | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسلحة ومتفجرات في منزله.. اعتقال أخطر مراهق بريطاني

لن تتوقع .. سعر خيالي لـ جاكيت ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

بمجوهرات أنيقة.. بوسي شلبي تتألق بإطلالة جذابة في الإسكندرية