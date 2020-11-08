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اقتصاد

وزير الإسكان يُدلي بصوته فى انتخابات مجلس النواب بمدرسة المقطم الرسمية لغات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أدلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بمدرسة المقطم الرسمية لغات.


ودعا الدكتور عاصم الجزار، المصريين لممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وتطبيقا لحقه الدستوري.


وأكد وزير الإسكان أن المصريين يتمتعون بالحس الوطنى تجاه مصرنا الحبيبة، والحرص على التصويت فى الاستحقاقات الدستورية من أجل المشاركة فى استكمال بناء مؤسسات الدولة، وتوفير مستقبل أفضل لوطنهم، ودعم المسار الديمقراطي.


وأوضح الوزير، أن المجالس النيابية المنتخبة، هى التى تعبر عن رأي المواطنين فى مختلف القضايا، وتتولى إصدار التشريعات والقوانين التى تخدم مصالح الدولة المصرية ومواطنيها، بالإضافة إلى الدور الرقابى.

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