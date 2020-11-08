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أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين "العربية للتصنيع" و"ايديما" الفرنسية لتوطين صناعة أجهزة الهوية الرقمية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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كريم الخطيب
أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتفعيل خطوات التحول الرقمي والميكنة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقا لمعايير الجودة العالمية.


جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة ايديميا الفرنسية.


في هذا الصدد ، أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن تصنيع وإنتاج أجهزة الهوية الرقمية المختلفة مثل التعرف على بصمات اليد والعين والوجه لاستخدامها في شتي المجالات المدنية والأمنية بما يخدم توجهات الدولة والقطاعات المختلفة لتعزيز التحول الرقمي ، بالإضافة إلي الاستفادة من خبرات ايديميا الفرنسية وتقديمها محليا من خلال العربية للتصنيع.


وأضاف أنه تم الاتفاق علي تركيب و تشغيل خطوط إنتاج بأحدث النظم التكنولوجية لتصنيع منتجات الشركة المتطورة والتي تعتبر من اكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال ،بالإضافة إلي تدريب الكوادر البشرية ونقل وتوطين الخبرات المتخصصة في هذا المجال.


وأكد "التراس" اننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات جديدة وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في مجال التحول الرقمي والأنظمة الحديثة لتصنيع أجهزة الهوية الرقمية، وفقا لمعايير الجودة العالمية.


من جانبه، أكد المهندس "وليد فؤاد " رئيس مجلس إدارة شركة ايديميا مصر ونائب الرئيس لشركة ايديميا العالمية لمنطقة الشرق الاوسط، أن الشركة ستقدم أفضل وأحدث الحلول المتخصصة لتعزيز مجهودات الهيئة العربية للتصنيع للتحول الرقمي والأنظمة الحديثة لتصنيع أجهزة تحديد الهوية الشخصية ، ودراسة الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

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