هل تجوز الرقية الشرعية للغائب البعيد.. الإفتاء تجيب

هل هناك ما يسمى بالرقية للبعيد أو للغائب وهل الدعاء بظهر الغيب يفيد المسحور.. سؤال ورد للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن الحاصل أن الهمة تحرك الجبال، منوها أنه يجوز الرقية للغير مباشرة أو عن طريق الهاتف المحمول بقراءة الرقية غير الشرعية وتوجيهها لخص معين بالنية.





وأشار إلى أن الهاتف المحمول يجعلك تتحدث مع شخص في نهاية العالم ولا تراه عينك، منوها أن أهل الهمم أقوى من ذبذبات التليفون فيجوز التوجه بالرقية لشخص معين وسيكون لها الأثر بإذن الله.





كيفية إبطال السحر بآيات من القرآن

لم يحد الشرع الشريف آيات معينة للعلاج إبطال السحر ولكن اجتهد العلماء والرقاة، لمعرفة الآيات القرآنية الأدعية التي تؤثر على الجن، وتبطل السحر الموكل به.





قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن آيات إبطال السحر مذكورة فى القرآن الكريم، ناصحًا من أصيب بذلك بأن يجتهد في العبادة وبالإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي وأن يداوم على أذكار الصباح والمساء وأداء الصلوات.



