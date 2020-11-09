مجلس الدولة يرفض 48 طعنا على نتائج المرحلة الأولى بانتخابات النواب

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولي، عددًا من الأحكام الخاصة بالطعون علي إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2020، والتى أقيمت عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتيجة الخاصة بانتخابات المرحلة الأولي .
وتضمنت الأحكام 48 طعنا بالرفض، بينما 60 طعنا قضت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظرهم وقررت إحالتهم للطن للفصل في موضوع الطعون، والتى تطالب باستبعاد مرشحين ببعض الدوائر ظهرت نتيجه الانتخابات في المرحلة الأولي بالنجاح ، وباكتسابهم العضوية البرلمانية بإعلان النتيجة، أصبحت محكمة النقض المختصة بالفصل في مدي صحة العضوية من عدمه طبقًا للقانون والدستور ، لاكتسابهم مركز قانونى.
وقضت المحكمة في طعن واحد بترك الخصومة، كما أصدرت 5 أحكام بعدم القبول ل5 طعون .
كانت تلقت المحكمة الإدارية العليا نحو 108 طعون، من جميع محافظات مصر، على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
ومن ضمن الطعون المقامة؛ طعن واحد من محافظة الجيزة بإحدى الدوائر، و5 طعون من البحيرة، و7 طعون من الإسكندرية، و2 طعن من قنا، و2 طعن من الفيوم، و3 طعون من البحر الأحمر، و2 طعن من أسوان، وطعن واحد من الأقصر، وطعن واحد من مطروح، و5 طعون من سوهاج، و3 طعون من بنى سويف، و4 طعون من أسيوط .