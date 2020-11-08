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أخبار العالم

مصادر تركية تكشف سبب استقالة صهر أردوغان من وزارة المالية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 10:10 م
تقارير تكشف سبب استقالة
تقارير تكشف سبب استقالة بيرت البيراق وزير المالية التركي
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قسم الخارجي
كشفت مصادر تركية سبب استقالة بيرات البيرق، وزير المالية التركي وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان من منصبه.

وأعلن البيرق بشكل مفاجئ  عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" استقالته من منصب وزير المالية "لأسباب صحية" وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية وسعر صرف الليرة.
  
وقال البيرق معلقا على استقالته بعد 5 سنوات من المنصب "سأقضي وقتي مع أمي وأبي وزوجتي وأطفالي ، الذين أهملهم لسنوات عديدة بدافع الضرورة".

لكن وسائل إعلام تركية زعمت أن تعيين أردوغان لمحافظ جديد للبنك المركزي دون استشارته هو السبب.

وذكرت التقارير أن أردوغان تعين ناجي آغبال في منصب محافظ البنك المركزي الجديد، خلفا لمراد أويصال، دون علم وزير المالية وصهره البيرق، وربما هذا هو السبب الأساسي للاستقالة.

وزعمت المصادر أن البيرق وأغبال اختلفا بشأن السياسات الاقتصادية، موضحة أن تعيينه في المنصب يشير إلى أن  آغبال كان يخاطب أردوغان بشكل مباشر وليس البيرق.

فيما تكهنت وسائل إعلامية بأن الرئيس التركي قد لا يقبل الاستقالة صهره البيرق بسهولة.

في المقابل ادعى الصحفي والكاتب التركي ليفينت جولتكين ، في تغريدة على تويتر أن البيرق استقال بناءً على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان

وتواجه سياسة صهر أردوغان الاقتصادية والمالية انتقادات مستمرة من قبل المعارضة التركية، حيث تتعالى الأصوات التي تتهم البيرق بالفشل في تحسين الوضع الاقتصادي التركي.

وحذر عضو المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة التركية، بولنت أرينتش، مساء أمس السبت وزير المالية من الوضع الاقتصادي الذي تشهده تركيا في الوقت الراهن.

ومنذ يومين، أقال أردوغان محافظ البنك المركزي مراد أويسال من منصبه، وعين وزير المالية السابق ناجي آغبال بدلا منه. بعدما فقدت الليرة التركية 30% من قيمتها هذا العام.

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