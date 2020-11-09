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محافظ القليوبية يستعرض تفاصيل الانتخابات البرلمانية 2020 في يومها الثاني.. فيديو

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 06:32 ص
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان
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محمد حليم قنديل
قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2020 كانت تسير بشكل جيد علي مدار اليومين، مشيرا إلى أن اليوم الثاني شهد إقبالا كثيفا من المواطنين.

وأضاف «الهجان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن المحافظة قامت بالاستعداد بشكل تام للانتخابات من تجهيز اللجان الانتخابية العامة والفرعية.

وتابع محافظ القليوبية، أنه تم تنسيق مميز مع القوات المسلحة والشرطة والمديريات الخدمية بأجمعها حتي يظهر العرس الانتخابي الديمقراطي بأفضل شكل أمام الجميع وتتم العملية الانتخابية علي أتم وجه.

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان، أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية في جميع اللجان علي مستوي المحافظة بأكملها، موضحا أنه مر علي بعض اللجان للتأكد علي اتباع الاجراءات الاحترازية ورصد أي مخالفات.

وأشار إلى أنه كان هناك تميز في سير العملية الانتخابية داخل المحافظة ولم يتم رصد أي مشاكل داخل اللجان، بالاضافة إلى أن الكمامات الطبية كانت متوفرة في جميع اللجان للمواطنين الذين لم يكون معهم كمامة.

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