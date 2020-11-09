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رياضة

تريزيجيه يحتفل بتألقه وفوز فريقه على أرسنال 3_0

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:28 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
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مصطفى كرم
احتفل المصري محمود تريزيجيه لاعب  أستون فيلا الإنجليزي بفوز فريقه على فريق ارسنال في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. 

ونشر تريزيجيه، صورة له من احتفالية بإحراز هدفه في ارسنال وعلق قائلا "فوز عظيم استمر في المضى". 

واكتسح فريق أستون فيلا نظيره ارسنال بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا كان المسيطر على أحداث الشوط الأول، وسجل هدفًا بالفعل عن طريق ماكجين، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.


وفي الدقيقة 25 ساهم محمود حسن تريزيجيه في تسجيل الهدف الأول لـ فيلا، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها زميله تارجت لتصطدم تسديدته بقدم ساكا لاعب ارسنال، لتدخل الكرة الشباك، متقدمًا لفريقه بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سيطر ارسنال على الكرة، وهدد مرمى أستون فيلا في أكثر من مناسبة، لكن واتكينز استطاع تأمين الفوز لـ أستون فيلا بتسجيل الهدفين الثاني والثالث للفيلانز في الدقيقين 75، 78، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستونف يلا للنقطة الخامسة عشر في المركز السادس، فيما توقف رصيد ارسنال عند 12 نقطةف ي المركز الحادي عشر.خخ
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Great win keep moving forward

A post shared by Mahmoud Trezeguet Official (@mahmoudtrezeguet) on

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