ميريهان حسين لصناع عمل ما وراء الطبيعة: فخورة وشكرا إنكم مخيبتوش ظننا

عادة لما تقرأ كتاب و يعجبك .. لو اتعمل فيلم أو عمل مصور و مرئي بيطلع اقل بكتير من خيالك اللي صور كل كلمة في الكتاب برؤيتك انت.. ده لو أي كتاب.. فما بالك بروايات ما وراء الطبيعة للعظيم العظيم احمد خالد توفيق اللي انا مدمناها من وانا عندي ٩ سنين.. كل روايات ما وراء الطبيعة عندي لحد دلوقتي و لسه بقراها و بعشقها بكل شخصياتها و تفاصيلها.. فالما أشوف رفعت اسماعيل أمامي بأدق تفاصيله اللي حافظاها عن ظهر قلب ببدلته الكحلية التي تجعله يبدو فاتنا و أشم رائحة أكل رئيفة و اتفرج على اكتر روايات محفورة في ذاكرتي متجسدة في عمل فني بالمستوى الراااائع ده لازم اكون فخورة بكل صناع العمل ده.. تحية كبيرة جدا لرؤية المخرج عمرو سلامة و الأداء العظيم لأحمد أمين و تحية للمنتج محمد حفظي و لكل اللي اشتغلوا في العمل ده من موسيقى لمونتاج و تصوير وكادرات عظيمة و مستوى عالمي .. بجد برافو مستمتعة جدا و فخورة و شكرا انكو ماخيبتوش ظننا بالعكس شرفتونا 🙏🏻 @mohefzy @amrmsalama @ahmedsayedamin