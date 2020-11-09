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فن

ميريهان حسين لصناع عمل ما وراء الطبيعة: فخورة وشكرا إنكم مخيبتوش ظننا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:16 ص
ميريهان حسين
ميريهان حسين
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مصطفى كرم
علقت الفنانة ميريهان حسين على نحاج مسلسل ما وراء الطبيعة بعد عرضه على منصة الأفلام العالمية نتفلكس. 

وكتبت ميريهان حسين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة "عادة لما تقرأ كتاب و يعجبك .. لو اتعمل فيلم أو عمل مصور و مرئي بيطلع اقل بكتير من خيالك اللي صور كل كلمة في الكتاب برؤيتك انت.. ده لو أي كتاب.. فما بالك بروايات ما وراء الطبيعة اللي انا مدمناها من وانا عندي ٩ سنين.. كل روايات ما وراء الطبيعة عندي لحد دلوقتي و لسه بقراها و بعشقها بكل شخصياتها و تفاصيلها".

وأضافت: "فالما أشوف رفعت اسماعيل أمامي بأدق تفاصيله اللي حافظاها عن ظهر قلب و أشم رائحة أكل رئيفة و اتفرج على اكتر روايات محفورة في ذاكرتي متجسدة في عمل فني بالمستوى الراااائع ده لازم اكون فخورة بكل صناع العمل ده". 


وتابعت" تحية كبيرة جدا لرؤية المخرج عمرو سلامة و الأداء العظيم لأحمد أمين و تحية للمنتج محمد حفظي و لكل اللي اشتغلوا في العمل ده من موسيقى لمونتاج و تصوير وكادرات عظيمة و مستوى عالمي .. بجد برافو مستمتعة جدا و فخورة و شكرا انكو ماخيبتوش ظننا بالعكس شرفتونا".
 
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عادة لما تقرأ كتاب و يعجبك .. لو اتعمل فيلم أو عمل مصور و مرئي بيطلع اقل بكتير من خيالك اللي صور كل كلمة في الكتاب برؤيتك انت.. ده لو أي كتاب.. فما بالك بروايات ما وراء الطبيعة للعظيم العظيم احمد خالد توفيق اللي انا مدمناها من وانا عندي ٩ سنين.. كل روايات ما وراء الطبيعة عندي لحد دلوقتي و لسه بقراها و بعشقها بكل شخصياتها و تفاصيلها.. فالما أشوف رفعت اسماعيل أمامي بأدق تفاصيله اللي حافظاها عن ظهر قلب ببدلته الكحلية التي تجعله يبدو فاتنا و أشم رائحة أكل رئيفة و اتفرج على اكتر روايات محفورة في ذاكرتي متجسدة في عمل فني بالمستوى الراااائع ده لازم اكون فخورة بكل صناع العمل ده.. تحية كبيرة جدا لرؤية المخرج عمرو سلامة و الأداء العظيم لأحمد أمين و تحية للمنتج محمد حفظي و لكل اللي اشتغلوا في العمل ده من موسيقى لمونتاج و تصوير وكادرات عظيمة و مستوى عالمي .. بجد برافو مستمتعة جدا و فخورة و شكرا انكو ماخيبتوش ظننا بالعكس شرفتونا 🙏🏻 @mohefzy @amrmsalama @ahmedsayedamin

A post shared by Mirhan Hussein (@mirhanhusseinmima) on

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