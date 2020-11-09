إطلاق منصة إدارة التعلم عن بعد في جامعة بنها

أطلق مركز التعلم الإلكتروني بجامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة منصة إدارة التعلم عن بعد وذلك فى إطار سياسة الجامعة للتحول الرقمي ورفع وتحسين القدرات التكنولوجية لعمليات التعليم والتعلم.









وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المنصة الإلكترونية لإدارة التعلم (LMS) على نظام موودل توفير فرصة للتعلم لجميع طلاب الجامعة فى بيئة تعليمية مناسبة يتواصل من خلالها الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس تطبيقا لنظام التعليم الهجين والذي يعتمد على الدمج بين التعلم وجها لوجه والتعلم عن بعد.





وأشار الجيزاوي الى أنه يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدخول على المنصة من خلال الرابط التالى:

http://elearning.bu.edu.eg





يذكر أنه يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الحصول على الحساب الخاص بهم للدخول على المنصة من خلال التواصل مع وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات، أو من خلال منسقي التعلم الإلكتروني بالأقسام العلمية بالكلية.



