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تعليم

إطلاق منصة إدارة التعلم عن بعد في جامعة بنها

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:07 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
أطلق مركز التعلم الإلكتروني بجامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة منصة إدارة التعلم عن بعد وذلك فى إطار سياسة الجامعة للتحول الرقمي ورفع وتحسين القدرات التكنولوجية لعمليات التعليم والتعلم.


وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المنصة الإلكترونية لإدارة التعلم (LMS) على نظام موودل توفير فرصة للتعلم لجميع طلاب الجامعة فى بيئة تعليمية مناسبة يتواصل من خلالها الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس تطبيقا لنظام التعليم الهجين والذي يعتمد على الدمج بين التعلم وجها لوجه والتعلم عن بعد.

وأشار الجيزاوي الى أنه يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدخول على المنصة من خلال الرابط التالى:
http://elearning.bu.edu.eg

يذكر أنه يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الحصول على الحساب الخاص بهم للدخول على المنصة من خلال التواصل مع وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات، أو من خلال منسقي التعلم الإلكتروني بالأقسام العلمية بالكلية.

وكان مجلس جامعة بنها قد وافق في جلسته التي عقدت برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وأعضاء المجلس، على ضم المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين ورئيس شركة وادى النيل للمقاولات لعضوية مجلس الجامعة من الخارج وذلك لخبرته الطويلة في العمل العام.

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وأكد " السعيد " حرص إدارة الجامعة على التعاون مع الشخصيات العامة والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط والتكامل بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المحلي.

من جانبه أعرب المهندس هانى ضاحى عن سعادته بالانضمام إلى مجلس جامعة بنها، لما تمتلكه من إمكانيات وخبرات علمية وتعليمية مميزة، فضلا عن دورها المجتمعي في خدمة أهالي محافظة القليوبية.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد تقدم باقتراح لأعضاء مجلس الجامعة، بضم المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق لعضوية مجلس الجامعة من الخارج، وذلك لخبرته الطويلة في العمل العام ، وهو ما وافق عليه أعضاء المجلس.

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