إصابة 30 شخصا جراء انفجار سيارة مفخخة في أفغانستان

أفادت وسائل الإعلام الأفغانية، بإصابة ما لا يقل عن 30 شخصا، من بينهم 10 مدنيين، جراء انفجار سيارة مفخخة بإقليم قندهار الواقع جنوبي أفغانستان،في الساعات الأوليى من اليوم الاثنين، بحسب ما ذكره مسؤولون محليون.





ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية عن مسؤولين قولهم إن "السيارة المفخخة انفجرت بالقرب من مقر الشرطة فى منطقة مايواند بالإقليم فى حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى".





وقال مسؤولو الصحة في مستشفى ميروايس بقندهار، إن المستشفى استقبل 23 مصابا، بينهم 10 مدنيين.





ولم تعلن أي جماعة، ومن بينها طالبان، مسؤوليتها عن الهجوم.





وخلال الفترة الأخيرة، شهدت أفغانستان العديد من الهجمات والانفجارات المتكررة. ففي أوائل الشهر الجاري، اقتحم مسلحون جامعة كابل الأفغانية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا وإصابة حوالي 50 آخرين، بعد معركة حامية بالأسلحة النارية استمرت ساعات.





وكان الهجوم بدأ قبل وقت قصير من وصول مسؤولين حكوميين لافتتاح معرض الكتاب الإيراني، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق آريان إن عدة مسلحين دخلوا الحرم الجامعي مما دفع الطلاب للفرار.



