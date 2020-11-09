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سيارات

سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 10:18 ص
هيونداي اكسنت hyundai
هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb
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اشرف عطية
طرحت مؤخرا شركة هيونداي السيارة هيونداي أكسنت hyundai accent RB موديل 2021 و التي تنتمي لفئة السيارات السيدان و تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي 125 حصان وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات . 
تأتي السيارة هيونداي أكسنت RB بطول 4370 مم و عرض 1705 مم و ارتفاع 1455 مم و بشنطة خلفية سعة 389 لتر . 

السيارة هيونداي أكسنت RB تأتي بنظام مانع تشغيل المحرك وزجاج كهربائي وخاصية تعديل مقعد السئق فى 6 اتجاهات، وتكييف هواء يدوي، وجنوط 14 انش ، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول متصل بسنتر لوك .

هيونداي أكسنت RB زودت بنظام ترفيهي مكون من كاسيت و طارة مالتي وعدد 4 مكبرات صوتية، ومشغل صوت AUX/USB و بلوتوث لتوصيل الهاتف المحمول .

اما الفئة الثانية من هيونداي أكسنت RB  جائت بنفس المواصفات والتجهزات الموجودة بالفئة السابقة، بالإضافة إلى بعض الكماليات والمواصفات ومنها “فتحة سقف، ووشاشة وسائط 7 بوصة .

هيونداي أكسنت RB الفئة الثالثة بها نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة ومن أبرزها اير باج  وفرمل مانعة للانغلاق، و فوانيس شبورة امامية . 

والفئة الرابعة من هيونداي أكسنت RB تحتوي علي نفس مواصفات الفئات السابقة و يزيد عليها جهاز تحديد المسافة الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة، وفتحة سقف .

سعر هيونداي أكسنت RB  اليوم في مصر حسب ما اعلنها بعض التجار و الموزعين 

تبدأ اسعار هيونداي أكسنت RB من 206.900 جنيه حتي 241.900 جنيه لأعلي فئة . 
سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور
سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور
سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور
سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور

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