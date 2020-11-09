سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور

هيونداي أكسنت hyundai accent RB موديل 2021 و التي تنتمي لفئة السيارات السيدان و تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي 125 حصان وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات . طرحت مؤخرا شركة هيونداي السيارة

تأتي السيارة هيونداي أكسنت RB بطول 4370 مم و عرض 1705 مم و ارتفاع 1455 مم و بشنطة خلفية سعة 389 لتر .





السيارة هيونداي أكسنت RB تأتي بنظام مانع تشغيل المحرك وزجاج كهربائي وخاصية تعديل مقعد السئق فى 6 اتجاهات، وتكييف هواء يدوي، وجنوط 14 انش ، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول متصل بسنتر لوك .





هيونداي أكسنت RB زودت بنظام ترفيهي مكون من كاسيت و طارة مالتي وعدد 4 مكبرات صوتية، ومشغل صوت AUX/USB و بلوتوث لتوصيل الهاتف المحمول .





اما الفئة الثانية من هيونداي أكسنت RB جائت بنفس المواصفات والتجهزات الموجودة بالفئة السابقة، بالإضافة إلى بعض الكماليات والمواصفات ومنها “فتحة سقف، ووشاشة وسائط 7 بوصة .





هيونداي أكسنت RB الفئة الثالثة بها نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة ومن أبرزها اير باج وفرمل مانعة للانغلاق، و فوانيس شبورة امامية .





والفئة الرابعة من هيونداي أكسنت RB تحتوي علي نفس مواصفات الفئات السابقة و يزيد عليها جهاز تحديد المسافة الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة، وفتحة سقف .



سعر هيونداي أكسنت RB اليوم في مصر حسب ما اعلنها بعض التجار و الموزعين



