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سيارات

أسعار ومواصفات فيات تيبو fiat tipo الجديدة موديل 2021 .. صور

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
فيات تيبو fiat tipo
فيات تيبو fiat tipo
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اشرف عطية
طرحت مؤخرا شركة فيات السيارة فيات تيبو fiat tipo والتي تنتمى لفئة السيارات العائلية السيدان، والتي تتوافر بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن متر ومتصل بفتيس مانيوال .


مواصفات فيات تيبو fiat tipo

و يوجد خيار آخر للسيارة فيات تيبو fiat tipo فتأتي بمحرك سعة 1600 سي سي قوة 110 حصان وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن متر و متصل بفتيس اوتوماتيك و المحركين يعملوا بنظام الجر الامامي . 

الأمان في فيات تيبو fiat tipo

تأتي السيارة فيات تيبو fiat tipo بالعديد من وسائل الأمان أبرزها الإيرباج وفرامل مانعة للانغلاق ABS ومثبت سرعة وجنوط إطارات أو سبور حسب الفئة ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود حوالي 6.3 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر .

كماليات فيات تيبو fiat tipo

تأتي السيارة فيات تيبو fiat tipo بالعديد من الكماليات الإضافية أبرزها نظام التوازن الالكتروني ESP، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، وشاشة تاتش و فوانيس شبورة وجهاز تحديد المواقع GPS في اعلي فئة .

سعر في مصر فيات تيبو fiat tipo

تبدأ اسعار فيات تيبو fiat tipo في مصر من 191.900 جنيه حتي 287.900 جنيه .
أسعار ومواصفات فيات تيبو fiat tipo الجديدة موديل 2021 .. صور
أسعار ومواصفات فيات تيبو fiat tipo الجديدة موديل 2021 .. صور
أسعار ومواصفات فيات تيبو fiat tipo الجديدة موديل 2021 .. صور
أسعار ومواصفات فيات تيبو fiat tipo الجديدة موديل 2021 .. صور
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