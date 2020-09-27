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سيارات

سعر ومواصفات فيات fiat 500x اليوم .. صور

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:02 ص
فيات fiat 500x
فيات fiat 500x
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اشرف عطية
طرحت مؤخرا شركة فيات لـ السيارت فيات fiat 500x والتي تنتمي  لفئة السيارات الكروس أوفر suv وهي فئة محبوبة ومطلوبة في سوق السيارات نظرا لارتفاعها عن الأرض وكبر مساحتها الداخلية مما يجعلها سيارة عائلية من الطراز الأول. 


مواصفات فيات fiat 500x

تأتي فيات fiat 500x بمحرك 1400 سي سي تيربو 140 حصان وعزم أقصى دوران 230 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات .

السيارة  فيات fiat 500x تعمل بنظام الجر الأمامى و يمكنها التسارع من 0 حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 10.3 ثانية بمتوسط استهلاك 5.7 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر .

ابعاد فيات fiat 500x

 فيات fiat 500x تأتي بطول 4273 مم و عرض 1796 مم و ارتفاع 1608 و شنطة خلفية سعة 351 لترًا و هي ابعاد و مساحات كبيرة تتميز بها السيارات ال suv . 

الأمان في فيات fiat 500x

فيات fiat 500x تأتي بالعديد من المواصفات القياسية ومواصفات الأمان أبرزها الآير باج ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP .

كماليات فيات fiat 500x

السيارة فيات fiat 500x تأتي بجنوط سبور قياس 17 انش، و مصابيح شبورة أمامية وخلفية، وسبويلر خلفي، ونظام البصمة لتشغيل وإيقاف المحرك وحساسات ركن خلفية .

 فيات fiat 500x متاحة بفئة أعلى وكماليات إضافية منها تحديد المواقع GPS ومرايات كهربائية وفتحة سقف بانوراما، وشاشة 6.5 بوصة تعمل بتقنية اللمس. 

سعر فيات fiat 500x في مصر 

تبدأ أسعار فيات fiat 500x في مصر من 379.900 حتي 429.900 جنيه . 
سعر ومواصفات فيات fiat 500x اليوم .. صور
سعر ومواصفات فيات fiat 500x اليوم .. صور
سعر ومواصفات فيات fiat 500x اليوم .. صور
سعر ومواصفات فيات fiat 500x اليوم .. صور
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