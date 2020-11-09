محافظ المنوفية: إزالة فورية في المهد لـ 11 حالة تعد خلال يومين

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إنه تمت إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 1039 م2 ، وحالة أخري علي مساحة 8 قراريط بنطاق المحافظة وذلك خلال الـ 48 ساعة ماضية منذ بدء ماراثون إنتخابات مجلس النواب 2020.





وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تأكيدًا على هيبة وحقوق الدولة، مؤكدًا عدم التهاون والتصدي بقوة لحالات الاستيلاء والتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.





حيث أوضح محافظ المنوفية أنه خلال اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لحالة تعدي علي الأراضي الزراعية بناحية أبو مشهور علي الطريق السريع ببركة السبع علي مساحة 8 قراريط ، وحالة تعدي أخري بقرية الحامول علي مساحة 126 م2 بمركز منوف، بالاضافة الى إزالة حالة تعد على مساحة 100 م2 بناحية الكمايشة بمركز تلا، وحالتين على مساحة 300 م2 بقرى طاليا وصراوة بمركز أشمون.







كما أضاف المحافظ أنه خلال اليوم الثاني للانتخابات تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لحالة تعد بقرية القرنين التابعة لمركز ومدينة الباجور علي مساحة 100 م2 وحالة تعد أخرى على مساحة 168 م2 بناحية زوير بشبين الكوم ، بالاضافة الي حالة تعدي بناحية سرسنا علي مساحة 40 م2 بمركز الشهداء وحالة أخرى على مساحة 60 م2 بقرية ميت موسي بمركز شبين الكوم، فضلًا عن تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بناحية شنشور على مساحة 120 م2 وناحية طاليا على مساحة 25 م2 بمركز أشمون.





وقدد شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية برصدأية تعديات والتصدى لأعمال البناء المخالف حفاظًا على الرقعة الزراعية، وتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين مؤكدًا على أنه لاتهاون فى حق الدولة والتصدى بقوة لأى تعديات تتم على أرض المحافظة.