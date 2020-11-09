AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكرملين: الطعون على نتائج الانتخابات الأمريكية سبب تأخر تهنئة بوتين لبايدن

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 01:26 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن سبب تأخر الرئيس فلاديمير بوتين في إرسال تهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن هي أن هناك طعونا قضائية على نتائج الانتخابات.
وأضاف بيسكوف- في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)- أن الرئيس بوتين هنأ الرئيس الحالي دونالد ترامب على الفور قبل 4 أعوام، ولكن هذه المرة هناك اختلافا.
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولاية بنسلفانيا، وفقا لخريطة الانتخابات الأمريكية لشبكة (سي.إن.إن) الأمريكية.
وذكرت الشبكة الإخبارية/ السبت/ أن ولاية بنسلفانيا تمتلك 20 مقعدا في المجمع الإنتخابي، ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 273 مقعدا في مقابل 213 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ترشيحاتنا

سر بكاء عزت العلايلي في ندوة تكريمه بمهرجان الإسكندرية

بعد انتهاء المرحلة الثانية.. 7 أحداث متبقية قبل نهاية انتخابات مجلس النواب

أخبار التوك شو.. وزيرة الصحة: 65% من إصابات كورونا لناس قاعدة فى البيوت.. مرتضي منصور يتراجع بشكل كبير في انتخابات النواب .. ووزير الشباب يحسم الجدل حول ملعب مباراة نهائي إفريقيا

سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور

بدون مسكنات.. أطعمة تساعد فى التخلص من الصداع

لم تتمكن من توديعها.. مستشفى تمنع سيدة من إلقاء النظرة الأخيرة على والدتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات قاطرة مرسيدس اروكس 2021 mercedes arocs الجديدة .. فيديو وصور

بملابس شبابية.. سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

سعر هيونداي اكسنت hyundai accent 2021 rb اليوم في مصر.. صور