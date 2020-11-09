وزارة الثقافة تعلن عن قبول دفعة جديدة من صنايعية مصر .. تفاصيل

اعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن بدء قبول الدارسين بالدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر التى ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب ويتم التقديم للالتحاق بها خلال الفترة من 10 إلى 30 نوفمبر الجارى .





ويأتي ذلك تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار تنفيذ محاور التنمية المستدامة فى مجالات صون الهوية التراثية.

قالت عبد الدايم إن البدء فى تنفيذ تدريب الدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر التي انطلقت أول يوليو ٢٠١٩ يُجسد اعتزام وزارة الثقافة مواصلة جهودها لتكرار نجاح الدفعة الأولي من المبادرة والتى تهدف الى إعادة احياء الحرف التقليدية والتراثية والحفاظ على مكانتها سعيا لصون مفردات الشخصية المصرية.





وأوضحت أن المبادرة صنايعية مصر إنما تُعد إحدى الضمانات الفاعلة لديمومة الاهتمام والتعريف بالصناعات التقليدية التراثية والترويج لما تمتلكه حضارتنا من عناصر متفردة ، كما نهدف بموجبها إلى خلق بيئة مواتية ومحفزة للإبداع والابتكار بما يحقق حماية هويتنا التراثية على صعيديها المادي والمعنوي، الى جانب تحقيق احد المحاور الهامة للتنمية المستدامة، فضلًا عن قدرة هذا المجال في جذب واستقطاب المزيد من الحرفيين التقليديين، وإتاحة موارد اقتصادية لهم، وفتح مجالات عمل جديدة تشكل مصدرًا للدخل القومي ، بالاضافة الى إضفاء المزيد من التطوير والاستفادة البناءة من الصناعات الثقافية التي يمتلكها الوطن ، وتابعت ان استقبال دفعة ثانية من الدارسين بالمبادرة يتزامن مع استكمال تنفيذ فعاليات البرامج التدريبية لأعضاء الدفعة الأولى.





يشار أن مبادرة صنايعية مصر تقبل الدارسين من سن 18 حتى 45 عاما للتدريب علي حرف الخزف، الخيامية، اشغال نحاس( نقش ـ أركيت)، الحلي ، التطعيم بالصدف ـ قشرة الخشب، والخيامية ، وذلك من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالمبادرة بمركز الحرف بالفسطاط ، أو علي موقع صندوق التنمية الثقافية عبر الرابط التالي : https://www.cdf.gov.eg/sites/default/files/pdf/foustat2020.pdf

او تقديمها باليد بالمركز الكائن ب " 1 شارع الإمام خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط ـ مصر القديمة" ، وسيتم إجراء مقابلات شخصية لاختيار من تنطبق عليه الشروط المعلنة بالموقع، ومن خلال لجنة تضم كبار الأساتذة والفنانين.





يُذكر أن وزيرة الثقافة قد شهدت إحتفالية تخريج الدفعة الأولي من المبادرة خلال شهر أكتوبر الماضي وقامت خلالها بمنح شهادات مشاركة لـ 43 فنانا وحرفيا من المتدربين فى مجالات: الخزف – النحاس – التطعيم بالصدف– الخيامية - قشرة الخشب وفنون الحلى، والذين تم تدريبهم وفقًا لأحدث النظم الدراسية وأشرف عليهم نخبة متميزة من الأساتذة والمتخصصين بكليات الفنون المختلفة بالإضافة إلى الحرفين ذوى الكفاءة العالية العاملين بمركز الحرف بالفسطاط.



