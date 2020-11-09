بعد نجاح مسلسل ما وراء الطبيعة .. ماذا تعرف عن الروايات الأصلية؟

طفرة درامية مميزة حققها القائمون على مسلسل ما وراء الطبيعة ، الذي بدأ عرضه في 5 نوفمبر ، وبعد ساعات قليلة من طرحة على نيتفلكس ، تصدر تريند البحث في مؤشرات جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ليفاجئ المخرج عمرو سلامة جمهوره بعمل درامي مشوق جديد مأخوذ عن سلسلة روايات ما وراء الطبيعة للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق .

تصوير وإخراج مميز و موسيقى تجعلك تعيش مع الأبطال وكأنك تشاهد فيلمًا عالميًا ، الأدوات التي استخدمها المخرج كي ينجح بالعمل بشكل متفرد، ليصبح مختلفًا تمامًا عن أي مسلسل مصري قد شاهدته من قبل، لينافس جودة الأعمال العالمية التي دومًا ما تبهرنا خاصة السينما الأمريكية .





الكثير فوجئ بمسلسل ما وراء الطبيعة وأداء الفنان أحمد أمين الذي ظهر بشكل مختلف تمامًا في دور الدكتور رفعت إسماعيل بطل المسلسل ، لكن الكثير لا يعرفون عن سلسلة الروايات الأصلية التي تم اقتباس المسلسل منها .

سلسلة ما وراء الطبيعة





ماوراء الطبيعة سلسلة روايات خيالية للكاتب أحمد خالد توفيق، محورها ذكريات شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصري متقاعد اسمه رفعت إسماعيل حول سلسلة الحوادث الخارقة للطبيعة التي تعرض لها في حياته، بدءًا من العام 1959، أو الحكايات التي تصله من أشخاص مختلفين حول العالم، سمعوا عن علاقته بعالم الخوارق.

بدأت سلسلة ماوراء الطبيعة في 1993، وصدر منها حتى 2014 العدد 80 وهو أسطورة الأساطير الجزء الثاني والذي انهى فيه الكاتب حياة رفعت إسماعيل بمرض عضال مع وعد بصدور حكايات لم يحكها بَعد وُجِدت في مذكراته بعد وفاته.

كان أول ظهور لرفعت إسماعيل في 1993 سردًا لمغامرته مع مومياء الكونت دراكيولا في 1959 والمغامرة التي أعقبت ذلك في 1961 مع مستذئب في رومانيا.

شعار السلسلة هو روايات تحبس الأنفاس من فرط الغموض والرعب ، سمة السلسلة الرئيسية هي التعامل مع الخوارق سواء اشتملت على أحداث مرعبة أو مشوقة .

وبرغم كونه الشخصية الرئيسية في السلسلة، إلا أن رفعت إسماعيل ليس بطل كل حكايات السلسلة، فابتداء من العدد الثاني والعشرين للسلسلة، وحتى التاسع والعشرين، اكتفى بدور السارد للخطابات التي وصلته، والتي تشتمل على أحداث خارقة للطبيعة، أكثرها مخيف.

عدد روايات ما وراء الطبيعة

الراحل أحمد خالد توفيق أصدر سلسلة ما وراء الطبيعة في حوالي 80 رواية مرعبة مشوقة قصيرة ، وحينما قرر عمرو سلامة تحويل الروايات لعمل درامي ، قدم 6 حلقات بحيث تصبح كل حلقة بمثابة قصة من الـ 80 قصة الأصلية .

وكان المخرج عمرو سلامة، كشف عن أسماء ال 6 حلقات من مسلسل "ما وراء الطبيعة" قبل طرحه بأيام ، واختار تلك القصص من الروايات الأصلية، وهي : أسطورة البيت، وأسطورة لعنة الفراعنة، وأسطورة حارس الكهف، وأسطورة النداهة، وأسطورة الجاثوم، وأسطورة العودة للبيت .