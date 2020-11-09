5 أشياء تمكنك من الحصول على أكبر استفادة ممكنة فى هاتفك القديم

تنتج شركات الهواتف الذكية فى العالم مئات الهواتف الجديدة كل عام بإمكانات مختلفة أفضل أداء وأكثر دقة وتحتوى على العديد من التقنيات الأحدث، التى توفر تجارب أكثر إثارة وتساهم فى تسهيل العديد من المهام على المستخدمين، الأمر الذى يجعل عددا كبيرا من المستخدمين يتخلون عن هواتفهم الذكية الأقدم فى مقابل الأحدث.





وذكرت مجلة Computerworld أفضل الطرق التى من الممكن أن يستفيد المستخدمون فيها من هواتفهم القديمة، والتى من الممكن أن تكون ذات درجة كفاءة عالية وبحالة جيدة للغاية تجعلها تعمل كبدائل لكثير من المهام الأخرى، ومن هذه الأشياء:









1- استخدامه كمتتبع لهواتفك وأجهزتك الأخرى





ويمكن استخدام الهواتف القديمة فى متابعة حركة الهواتف الجديدة وأجهزة اللاب توب، وغيرها من الأجهزة التقنية الأخرى، وتحديد موقعها الجغرافى من خلال عدد من الخدمات التى توفرها كل شركة، الأمر الذى يساعد على معرفة أماكن هذه الأجهزة فى حالة فقدانها أو ضياعها.





2- استخدمه كحافظة لصورك





كثيرا من المستخدمين يصيبهم القلق والخوف الشديد من عمليات الاختراق التى من الممكن أن تصيبهم عند حفظ صورهم على الخدمات السحابية على الإنترنت، مثل جوجل درايف فى هواتف الأندرويد، وآى كلود فى هواتف الآيفون، الأمر الذى يجعل حفظ الصور الخاصة والمهمة على هاتف دون الاتصال بالإنترنت أمرا آمنا بالنسبة للآخرين.





3- استخدامه كمكتبة منزلية أو مكتبة متحركة أو قارئ إلكترونى

ويمكن استخدام هاتفك القديم، فى تحميل الكتب الإلكترونية التى تريدها، وتقرأها وقتما تشاء فى المنزل، دون الاتصال بالانترنت مما يوفر تجربة ممتعة للمستخدم، أو القيام بتحميل الكتب العلمية عليه وأبحاث الجامعة، وجعله بمثابة مكتبة متحركة، أو قارئ إلكترونى.

4- استخدمه كمتحكم بالسيارة





ويمكن استخدام هاتفك القديم كمتحكم بالسيارة، حيث يمكن تحميل عدد من التطبيقات عليه مثل تطبيق Android Auto، الذى يقوم بتتبع السيارة وتوجيها من خلال المساعد الصوتى الذى ينبه المستخدمين للكثير من الأخطار.





5- استخدمه كمشغل للموسيقى





ومن الأشياء التى يمكن فيها استخدام هاتفك القديم، هى استخدامه كمشغل للمئات من الأغانى، حيث يفضل الكثير من المستخدمين تحميل الكثير من الأغانى على هواتفهم، وفى حالة وجود ذاكرة كافية فى هاتفك القديم، يمكنك تحويله إلى مشغل للأغانى أو تطبيق أغانى.