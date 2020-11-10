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برلمان

صحة النواب تناقش إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية..اليوم

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
النائب محمد العماري
النائب محمد العماري
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فريدة محمد
قال د. محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ان اللجنة تعقد اجتماعا، اليوم، الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

ويهدف الصندوق إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل و يهدف الصندوق  للقضاء  على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها 

ويتولى إدارة الصندوق مجلس الأمناء و مجلس الإدارة و المدير التنفيذى و يقوم مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء و الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها‪.‬

كما يقوم بتحديد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق و بيان الحالات التى يغطيها الصندوق فى مجال القضاء على قوائم الانتظار على أن تُحدد لائحة النظام الأساسى قيمة مساهمات الصندوق فى هذا المجال‪.‬

و يقوم مجلس إدارة الصندوق بالموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات‪.‬

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