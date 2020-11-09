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أخبار البلد

بعد انتهاء مدة عمله بمصر ..مايا مرسى تكرم المنسق المقيم للأمم المتحدة

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:52 م
صدى البلد
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أمل مجدى
استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم بمقر المجلس  السيد ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وذلك لتكريمه بعد انتهاء فترة عمله  في مصر، ولما بذله من جهود رفيعة المستوى في دعم المرأة وتمكينها .

 وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالدور الملموس الذي قام به السيد ريتشارد ديكتس خلال فترة عمله في منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ودعمه الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بالمرأة وتحسين أوضاعها، خاصة دوره في مساندة جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة ومؤسسات الدولة لتمكين المرأة المصرية والنهوض بها في جميع المجالات، معربة عن أطيب أمنياتها بالتوفيق والنجاح للسيد ريتشارد في منصبه الجديد.

 وقامت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس بتسليم السيد ريتشارد ديكتس درع المجلس تكريما له.
بعد انتهاء مدة عمله بمصر ..مايا مرسى تكرم المنسق المقيم للأمم المتحدة
بعد انتهاء مدة عمله بمصر ..مايا مرسى تكرم المنسق المقيم للأمم المتحدة
بعد انتهاء مدة عمله بمصر ..مايا مرسى تكرم المنسق المقيم للأمم المتحدة

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